Jelena Karleuša nedavno je ispričala anegdotu sa jednog davnog događaja, tvrdeći da joj je Toni Cetinski, dok je večerala, dobacivao zvuke "ks, ks" kako bi joj privukao pažnju, a zatim joj navodno predložio da odu do apartmana.

Pevačica je rekla da ga je tada "kulturno odbila". Foto: ATA images/A. Ahel

Toni burno reagovao na pitanje o Karleuši

NJena izjava izazvala je veliku medijsku pažnju, pa se sada oglasio i Toni Cetinski. Za Kurir je kratko poručio da je celo njeno prepričavanje "loš pokušaj", dodajući da nema potrebu da to komentariše. Na pitanje o eventualnoj saradnji sa Karleušom, rekao je da mu duet s njom nikada ne bi bio opcija, navodeći da bi pre snimio pesmu sa Jakovom Jožinovićem.

- Možda sam ovako naglo odbio Karleušu, jer ja volim sarađivati sa pevačima, volim pevače - naveo je Cetinski.

Foto: ATA images/A. Ahel

Karleuša mu oštro odgovorila

Nakon njegovog odgovora, Karleuša se oglasila na svom Fejsbuk profilu i oštro mu uzvratila, poručivši da je on, kako tvrdi, taj koji je "odbijen", te dodala provokativan komentar na njegov račun.

- Karleuša je odbila tebe pa si malo ljut, a i ona voli samo sa pevačima, ne sa ubicama.

Ova razmena poruka izazvala je novu raspravu na društvenim mrežama, a sukob dvoje pevača ponovo je postao glavna tema u regionalnim tabloidima.

