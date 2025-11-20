U fotelji članova žirija Pinkovih zvezda, našli su se Zorica Brunclik, Dragan Stojković Bosanac, Viki Miljković, Dragoimir Despić Desingerica i Jelena Karleuša

Nakon što je Željko Mitrović dočekao u zgradi Pinka, pevačicu Jelenu Karleušu, kako bi potpisala ugovor i postala novi član žirija Zvezda Granda, usledio je momenat za pamćenje koji se i dva meseca kasnije prepričava.

Naime, pevačica je krenula da potpisuje jedan za drugim primerkom, a čelnik ružičaste televizije rešio je da ubrza proces i olakša "muke" Karleuši, te je na njene oči uzeo i jedan primerak iscepao. Foto: ATA images/A. Ahel

- Ti imaš šest komada, ko je tražio šest? Dobićeš kao ostali, po dva ugovora. Potpiši na poslednjoj strani ugovor - rekao joj je Željko.

- Da imam kao svi ostali? Samo da znate da nisam ni pročitala, potpisujem za oba bubrega - istakla je Jelena Karleuša.

- Prepričaću ti ja, jer ako ga budeš pročitala nećeš ni potpisati - našalio se Željko Mitrović. Foto: ATA images/A. Ahel

- Ti ovako namerno sluđuješ sve koji dođu ovde? Hajde, Željko, pa da napravimo sezonu za pamćenje, koju Balkan nije video. Baš sam uzbuđena - bila je iskrena Karleuša.

- Apsolutno će biti za pamćenje. Ne volim kad si uzbuđena - odgovorio joj je Željko Mitrović, te je jedan primerak ugovora koji je bio višak iscepao pred pevačicom.

- Dragomir Despić je tražio četiri primeraka da potpiše, time sam se vodio i stavio te papire i pred druge članove žririja, što je bespotrebno - rekao je Mitrović potpisujući "pakt" sa Zoricom Brunclik, nešto ranije.

