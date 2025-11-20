U fotelji članova žirija Pinkovih zvezda, našli su se Zorica Brunclik, Dragan Stojković Bosanac, Viki Miljković, Dragoimir Despić Desingerica i Jelena Karleuša

Nakon što je Željko Mitrović dočekao u zgradi Pinka, pevačicu Jelenu Karleušu, kako bi potpisala ugovor i postala novi član žirija Zvezda Granda, usledio je momenat za pamćenje koji se i dva meseca kasnije prepričava.

Naime, pevačica je krenula da potpisuje jedan za drugim primerkom, a čelnik ružičaste televizije rešio je da ubrza proces i olakša "muke" Karleuši, te je na njene oči uzeo i jedan primerak iscepao.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Ti imaš šest komada, ko je tražio šest? Dobićeš kao ostali, po dva ugovora. Potpiši na poslednjoj strani ugovor - rekao joj je Željko.

Pročitajte još

BEKVALČEVA "Povredila me je"; JK "Čime, Nataša? Brukaš se!"

BEKVALČEVA "Povredila me je"; JK "Čime, Nataša? Brukaš se!"

14:54

JK PRIZNALA: "Suzana me nije zvala za film o Saši Popoviću"

JK PRIZNALA: "Suzana me nije zvala za film o Saši Popoviću"

09:17

INTIMNE SNIMCI I FOTKE JK OBJAVLJENI JAVNO: "Nema oproštaja"

INTIMNE SNIMCI I FOTKE JK OBJAVLJENI JAVNO: "Nema oproštaja"

15:21

JK OPLELA PO JAKOVU: "On meni nije jasan"

JK OPLELA PO JAKOVU: "On meni nije jasan"

19:32

- Da imam kao svi ostali? Samo da znate da nisam ni pročitala, potpisujem za oba bubrega - istakla je Jelena Karleuša.

- Prepričaću ti ja, jer ako ga budeš pročitala nećeš ni potpisati - našalio se Željko Mitrović.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Ti ovako namerno sluđuješ sve koji dođu ovde? Hajde, Željko, pa da napravimo sezonu za pamćenje, koju Balkan nije video. Baš sam uzbuđena - bila je iskrena Karleuša.

- Apsolutno će biti za pamćenje. Ne volim kad si uzbuđena - odgovorio joj je Željko Mitrović, te je jedan primerak ugovora koji je bio višak iscepao pred pevačicom.

- Dragomir Despić je tražio četiri primeraka da potpiše, time sam se vodio i stavio te papire i pred druge članove žririja, što je bespotrebno - rekao je Mitrović potpisujući "pakt" sa Zoricom Brunclik, nešto ranije.

Podsećanja radi, u fotelji članova žirija Zvezda Granda, našli su se Zorica Brunclik, Dragan Stojković Bosanac, Viki Miljković, Dragoimir Despić Desingerica i Jelena Karleuša.

(Alo)

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Sport

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!

ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
Sport

ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"

BONUS VIDEO:

#Jelena Karleuša #pevačica Jelena Karleuša #Pinkove zvezde #Pinkove zvezde vesti #Pinkove zvezde žiri #Jelena Karleuša Pink #TV Pink #Željko Mitrović
Komentari 2
ШОКАНТНА ПРОГНОЗА ИВАНА РИСТИЋА! До краја месеца на свака 4 дана захлађење, ово су тачни датуми

ŠOKANTNA PROGNOZA IVANA RISTIĆA! Do kraja meseca na svaka 4 dana zahlađenje, ovo su tačni datumi