Momčilo Bajagić Bajaga jedno je od najvećih imena na regionalnoj muzičkojsceni, s karijerom koja traje decenijama.

Muzikom je počeo da se bavi već sa 14 godina, a prvi veći uspeh doživeo je sa 18, kada je postao član legendarne grupe Riblja Čorba. Nakon što je napustio bend, odlučio je da krene sopstvenim putem i osnovao svoj bend, a njihov prvi album "Pozitivna geografija" izašao je 1984. i odmah osvojio publiku.

Bajagić je radio i muziku za nekoliko filmova i serija, a njegov muzički opus ostavio je značajan trag - njegove pesme i danas rado slušaju mnoge generacije.

Foto: A. Ilić

 

 

Ipak, malo ko zna gde je Momčilo rođen. Prema dostupnim podacima, legendarni muzičar došao je na svet 1960. godine u Bjelovaru.

Jednom prilikom Bajagić je za medije otvoreno govorio o svom poreklu, otkrivajući zanimljive detalje.

- Svi su Bajagići poreklom iz Pive. Nemamo tamo bliskih rođaka jer su se moji preci davno, ko zna kad, preselili u Srem. Posetio sam, naravno, Pivu. Išao sam kod jednog prijatelja koji je iz Pive, ali nije Bajagić, koji me vodio da obiđem Plužine i taj kraj koji je stvarno prelep. Ima Bajagića i u Bosni, na Romaniji, koji mi takođe nisu rođaci… Naravno da znam svoje poreklo i to mi je drago - rekao je muzičar za VOP.

