Nakon što je Milorad Dodik na svom Tviter nalogu napisao da je Aca Lukas slikom, koja je isplivala u javnost, na kojoj je u društvu Nasera Orića, povredio sve ljude u Republici Srpskoj, oglasio se pevač na svom Instagram profilu.

Foto: Profimedia / ATA images/A. Ahel

Aca Lukas podelio je sliku sa Miloradom Dodikom i naveo da on podršku političara nije tražio, ali da Dodik njegovu jeste.

- Ja podršku Milorada Dodika nikada nisam tražio. On moju jeste, više puta i dobio ju je. Meni je žao što je Mile danas samo predsednik jedne partije... LJude ne delim po nacionalnosti, veroispovesti i boji kože, a najmanje od svega mojim fanovima koji dolaze da se slikaju sa mnom ne tražim ličnu kartu da bih znao ko se kako zove.

- U ratnim strahotama nikada nisam učestvovao. U podeli ljudi i država nikada nisam učestvovao jer volim sve ljude na svetu. A u svakom kutku planete gde sam pevao bio sam dostojanstveni predstavnik svog naroda, a i svih ostalih naroda na Balkanu - napisao je Aca Lukas na Instagramu.

Milorad Dodik nakon slike Lukasa u društvu Nasera Orića

- Aca Lukas je duboko povredio sve nas u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem. Zločini koje su Naser Orić i njegovi vojnici počinili nad srpskim narodom na području Srebrenice i Bratunca su bili monstruozni i zato je Lukas fotografišući se s njim duboko povredio potomke žrtava i srpski narod. Posle ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, pogotovo na otvaranju zimske sezone na Jahorini - napisao je Milorad Dodik na društvenoj mreži "X".

Naser Orić o fotki sa Lukasom

Naser Orić oglasio se za "Avaz" pošto je u javnost isplivala slika sa Acom Lukasom.

- Digla se kuka i motika, a ja sam njemu prišao i zamolio ga za fotografiju. Verujem da on nije ni znao ko sam ja. To je toliko besmisleno. Ja Acu volim, poštujem njegove rad i njegove pesme, jednostavno volim da slušam kako čovek peva i to je sve - rekao je Orić.

Šerif Konjević se oglasio

Šerif Konjević je Blicu rekao da se radilo o privatnoj zabavi, "rođendanu mog prijatelja".

- Ne znam šta bih vam odgovorio. Vi znate i Nasera Orića i Acu Lukasa i mene. Ja ne poznajem toliko likove kada nekome pevam, odkud ja znam. To nije bilo u Sandžaku, to je bilo verovatno na nekom drugom mestu. Nasera poznajem lično, zašto ne? Znate da ja puno ne razmišljam kome pevam, ko god voli da me sluša ja mu pevam. Svim dobronamernim ljudima. Ja sam imao fokus na Acu, njega poštujem i cenim. To je bila privatna žurka, rođendan mom prijatelju. Pojma nemam kome sam pevao i kome ću pevati. Nikome ne piše na čelu ko je i šta je i za koga radi - rekao je Šerif Konjević.

