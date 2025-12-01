Pevač Sloba Radanović nešto manje od 48 sati je bio zarobljen na aerodromu u Švedskoj, a sada se konačno završila njegova agonija, pa je u kasnim večernjim satima stigao kući.

Sloba Radanović proveo je gotovo dva dana na aerodromu u Geteburgu, a sada je je Jelena Radanović objavila snimak njegovog dolaska kući. Foto: Instagram printskrin/jeja.radanovic

Sloba je sa koferom i kartonskom kutiju ušao u stan u 1.30 sati posle ponoći, u kojem ga je sačekala porodica.

- Dobro veče na kuću - rekao je Sloba Jeleni.

Slobi ljudi nudili pomoć, on pevao

Podsetimo, Sloba je nešto manje od 48 sati proveo na terminalu aerodroma u Švedskoj gde mu nije dozvoljen ulazak u zemlju. On je pre deportacije objavio video i pokazao kako provodi vreme sa bendom.

On je na Instagramu podelio snimak kako peva, a uz to je istakao koliko je zahvalan svim dobrim ljudima koji su im nudili pomoć. Foto: Instagram printskrin/jeja.radanovic

"Pevali smo i u većim problemima, pa ćemo i sad... E, ovako... Stvarno nam se mnogo ljudi javilo, naših, iz Srbije, Bosne, Makedonije, Hrvatske, CG,... koji žive ovde u Švedskoj i koji su se raspitivali kako mogu da nam pomognu, donesu hranu ili ako je nešto potrebno. Ne treba ništa stvarno, a i da treba, ne možemo nikuda odavde, a ni vi ka nama, bukvalno nam je ograničeno kretanje, zaključani smo... Jedna vrsta pritvora. Mada osim toga, ništa nije mnogo ozbiljno, niti opasno, ima i gorih stvari", napisao je on i dodao:

"Ali hvala vama od srca svima, svakako, lepo je znati da ima takvih ljudi. Samo se nadamo da ćemo što pre svojim domovima i da će ovo da prođe... Jedna mala avantura. Volim vas i hvala puno", poručio je Radanović.

Pričao o deportaciji

Sloba je naveo da njegovi prijatelji nisu uspeli da odu na let za koji su im rekli da će otići, te je potvrdio saznanja da bi trebalo da bude deportovan danas za Sarajevo.

"Trebali smo da letimo za Sarajevo u 16 časova nas trojica, ali su bile samo tri karte. Dva naša druga su trebala sada u pola 12 da idu za Istanbul pa za Sarajevo i mi smo trebali karte da pošaljemo na neki mejl, što smo uradili juče. Momci su ustali jutros da ih podsete da treba da ih čekiraju za taj let i oni su rekli "Okej" i let je otišao, a oni ih nisu čekirali. To je toliki bol u preponama, da ne možete da verujete koliko ih uvo boli za sve ovde", priča Sloba i dodaje: Foto: Instagram printskrin/jeja.radanovic

"Sad su nama došli i rekli da će bukirati nove letove, pa da će nas da čekiraju za to Sarajevo sad u 16 časova, tako da nadamo se".

On je otkrio i da nisu dobili hranu za sve ovo vreme koje su proveli na aerodromu.

"Dobili smo četkice da peremo zube, a to što nismo dobili da jedemo, to nema veze", rekao je on kroz smeh.

