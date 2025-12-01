Starleta Stanija Dobrojević, koja je nedavno raskinula veridbu sa Asminom Duržićem, planira da sagradi kuću pored jezera na Fruškoj gori i napravi malu farmu životinja.

Stanija Dobrojević je, naime, otkrila da želi da kupi imanje na Fruškoj gori, kako bi sebi i svojoj porodici napravila pravu oazu mira. Foto: ATA images/A. Ahel

- Volela bih da imam kuću baš pored jednog jezera na Fruškoj gori, to mi je velika želja još od vremena kada sam tamo trenirala. Planiram i da napravim malu farmu sa bratom, da brinem o životinjama i da živim mirnije nego do sada. On je veterinar i sve zna, pa bi bilo divno da to radimo zajedno - rekla je Stanija koja u Americi ima svoj biznis.

- Fino zarađujem i cilj mi je da kupim kuću. U Americi imam svoj biznis, tamo sam ekskluzivni, licencirani distributer za organske suplemente i to mi donosi odličnu zaradu. A u Srbiji sam vlasnik brenda kompleta za trening. Zaposlila sam ljude za online prodaju, a sve ostalo radim sama. Imam modele u devet nijansi jedne boje, ide odlično i prodaja i zarada. Sve što zaradim, čuvam za kuću i farmu na Fruškoj gori - kaže Stanija i dodaje da joj više ne prija život u gradu.

- Vidim da u Americi svi uspešni ljudi beže iz gradova i sele se na periferiju, u prirodu i širinu. Samo kod nas vole isključivo centar Beograda! Ja sam više za prirodu, a ako poželim gužvu, lako odem kolima - objašnjava ona.

Asminov otac: "Stanija blamira sebe"

Podsetimo, nakon što je Asmin javno ostavio Staniju, oglasio se njegov otac i otkrio da navija za pomirenje sina i Aneli Ahmić.

- Pozdravljam Alibabinu podršku. Ja sam gledao emisiju u kojoj je gostovala gospođa Stanija Dobrojević, bio sam veoma razočaran njenim izjavama. Želeo sam da znam šta je njoj to Asminova podrška zamerila. Kad je gostovala baka Nada, Dušica se gušila u suzama, ja sam plakao, a ona je izjavila šta je izjavila, ako je to razlog da stavi tačku na vezu sa mojim sinom, onda okej - rekao je Mustafa Durdžić za Red TV i nastavio: Foto: ATA images/A. Ahel

- Kada su se Asmin i Stanija upoznali, ja znam i odmah sam video, ona je rekla sama: "Bože, ne verujem da mi se ovo dešava, ja ovo nikad nisam doživela", ali ta sreća je trajala mesec ili dva. Naravno Aneli se oglasila, bilo je veoma teško, kad neko kaže: "Ukrala mi je muža, ukrala je ćerki oca", ja sam svim srcem stao na Stanijinu stranu, podržavam je i sad. Ja sam i ljudima govorio kad me pitaju kakva mi je snajka, ona je mnogo poštenija od svih koji je komentarišu. U tim trenucima bio sam uz Nadu, jer znam kako je to. Stanija je u emisijama pričala o velikim ljubavima, ali ako jedna žena žali za velikim ljubavima, nije zrela za novu ljubav. Moja supruga kaže: "Ja sam se udala za moje najveću ljubav". Ne postoje nove ljubavi, ako se sećaš neke stare ljubavi. Mislim da blamira i sebe. Stanija je poznata ličnost, može naći način da ga pozdravi, on ne zna ni čemu je, tamo mu se daju žuti, crveni kartoni. On pokušava nju da zaštiti, na samo ime Stanije on postaje agresivan. Ona kaže: "Moja najveća ljubav bio taj i taj" a ne kaže ništa pozitivno za Asmina koji je za nju uradio više nego bilo koji muškarac na svetu. On je sam izabrao tu metodu da poštedi Staniju provokacija, mislim da ne postoji devojka na svetu sa kojom bi prevario Staniju.

(Informer)