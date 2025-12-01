Glumica Ivana Panzalović (38) postala je poznata tokom serijala "Kursadžije", a nakon toga se povukla iz javnosti, ali se sada redovno oglašava na društvenim mrežama.

Ivana je sada na Instagramu podelila fotografiju u kupaćem kostimu gde je pozirala pored bazena, te je pokazala vitku figuru.

Inače, ona se razvela od supruga, o čemu nije želela da govori u javnosti.

NJen život obeležila je i velika agonija, kada joj je verenik pucao u glavu, a potom oduzeo sebi život.

- Razmišljala sam koliko će me pratiti pitanje o nemilom događaju i onda se prirodno nameće da to nije nešto što mogu da negiram, jer, eto desilo se. Ono što mogu jeste da se ne vraćam na te misli i uspevam u tome. U početku je bilo mnogo teško. Imam pre svega divnu porodicu, koja je uvek uz mene, prijatelje koji su mi mnogo pomogli, i večito ću im biti zahvalna. Trebalo je mnogo truda da se skrenu misli i da se oporavim, ali i vremena - rekla je svojevremeno glumica.

Ona je tada potražila stručnu pomoć zbog svega što je prošla.

- Naravno da sam imala i pomoć stručnih lica, u vidu psihoterapije, i to ne treba da bude tabu tema. Takođe, važan izduvni ventil za mene je fizička aktivnost, redovni treninzi, čitala sam knjige, gledala filmove, ali sam vrlo brzo potom i počela da radim. Neke kolege su mi pružile ruku spasa, zvale na projekte, a rad je lek. Žao mi je što se mnogo loših scenarija tog tipa dešava svuda oko nas. Mlade devojke i žene treba da vode računa o sebi u svakom smislu i da budu jako oprezne - poručila je tada.

