Glumac Milan Bosiljčić pokupio je simpatije publike u seriji "Igra sudbine", a u poslednje vreme na svom profilu na Instagramu javno se hvali svojim biznisom.

Milan Bosiljčić odlučio je da novac uloži u porodični biznis u kome prave samo rakiju šljivovicu i to na nasleđenom imanju u blizini Požege, u mestu Visibaba, a na imanju ima i velelepni dvorac. Foto: ATA images A.A

Glumac se danas pohvalio u kojoj fazi su zasađene šljive:

"Faza broj 6. Dolazi zima, a to zahteva da se nove zasađene šljive orežu" - napisao je Milan.

Foto: Instagram printskrin/milanbosiljcic

"Preci iz Užica su se time bavili još pre 820 godina"

Glumac je jednom prilikom pričao o svom nasleđenom imanju.

- Preci iz Užica su se time bavili još pre 820 godina. Imali su svoje utvrđenje, tako je i nastao zamak na tom mestu kao omaž našim precima. Brat iz Amerike je imao želju da mesto naših predaka oplemenimo, a meni je prepustio da taj posao vodim, jer on nije toliko često u Srbiji. Rado sam to preuzeo na sebe i rakija koju mi pravimo proizvodi se preko 20 godina. Od rakije proizvodimo samo šljivovicu koja se čuva po posebnoj recepturi i u buradima. Sada je već postala premium brend, dobila je i nagradu - rekao je jednom prilikom glumac za "Super TV". Foto: ATA images/A. Ahel

Sve krio od javnosti

- Nismo želeli o tome javno da pričamo. Sve smo radili u tišini. Vreme je da sada svi znaju za naš imidž, jer je naša porodica imala tradiciju, kao i poštovanje svih ljudi. Milan Bosiljčić, moj čukun deda, bio je poslanik u Kraljevini Srbiji. I sam Kralj Aleksandar je krstio decu u našoj porodici. Ono što imamo kao saznanje, jeste da se Kralj Petar sprijateljio sa našim precima. Nemci su nam nažalost sve spalili u prošlosti. Nemačka ekspidicija je popalila sve šljivike i destilerije, nakon toga su nam komunisti sve oduzeli. Ostali smo pod jednom krošnjom, od toga su moj otac, stric, tetka i pokojna baka počeli da stvaraju sve iznova - ispričao je svoju porodičnu istoriju Bosiljčić.

- Pored toga što je vrhunska rakija koju su naši preci radili, morali smo sa modernizacijom tehnologije da idemo napred. Ja vodim čitavu priču oko rakije, ali naravno da postoje tehnolozi koji se pitaju za skoro sve što je vezano za recepturu i pravljenje. Vrlo često uzmem kvadove i obiđem delove gde sam nastao i taman se podsetim ko su mi preci. U ono vreme ste morali krvnički da radite kako biste zaradili neki novac. Ko god od poljoprivrede živi, znajte da je radan čovek - rekao nam je on tada.

(Blic)

