Jovana Jeremić oglasila se za domaće medije, nakon što je uslikana iznervirana, besna i uplakana ispred zgrade Pinka. Voditeljki nije bilo drago što su uspeli da je uslikaju u ovakvom izdanju.

Jovana Jeremić je odmah otkrila da je doživela neprijatnost, ali da i dalje ne želi da otkrije ime osobe.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Bila sam besna i razočarana, ali je poslednje što sam želela da me neko snimi u tom izdanju. Šta ću, desilo se - kaže Jovana.

- Svi znaju da ja nisam neko kome stvari tako lako izmiču kontroli, ali kada neko pokuša da me prevari i slaže, ne biram reči. Onaj ko mi je dao reč za nešto vezano za emisiju, istu nije održao, o tome se radi, ali neću još da otkrivam o kome se radi. Videćemo da li će svoju grešku da ispravi - poručila je Jovana.

Podsetimo, Jovana je, prema pisanju medija, bila vidno iznervirana kada je napustila zgradu Pinka, a kolega ju je smirivao.

- Molim?! Pa ovo ne može ovako! Da li je moguće da se meni ovo dešava?! - vikala je Jovana, dok je kolega pokušavao da je smiri.

Foto: ATA images/R. Z.

 

 

- Ja ovo više ne mogu da podnesem, ovo se više neće dešavati. Pa nisam ja bilo ko, neka bez mozga i bez karaktera! Ja sam, bre, Jovana Jeremić i ima da me poštuješ! Ako nešto obećaš i ako smo se dogovorili, za emisiju, da dolaziš, onda tako i treba da bude - nastavila je, a onda je pocepala niz papira.

- Smiri se, molim te! Pa znaš i sama da je to budalaština, ne nerviraj se - rekao joj je kolega.

(Telegraf)

