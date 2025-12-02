Sveštenik je istakao da postoji jedan „strašan greh” koji muževi gotovo nikada ne pominju, iako ostavlja duboke tragove na porodicu i društvo.

- Bližimo se prazniku Rođenja Sina Božjeg, koji je svojom radošću obasjao svaki početak života, posebno rođenje deteta. Prva zapovest ljudima glasi: ‘Rađajte se i množite se’. A mi živimo u zemlji u kojoj hara bela kuga. Godišnje nestane ceo jedan grad od 50.000 ljudi, dok statistika beleži stotine hiljada izvršenih abortusa - rekao je otac Ranković.

Žene priznaju, muškarci ćute

Prema njegovim rečima, žene – majke, supruge i devojke – često dolaze na ispovest sa teškim osećajem krivice, mnoge od njih u suzama priznaju ovaj greh, neretko i pod pritiskom partnera.

Međutim, ono što mu najviše smeta jeste činjenica da muškarci, kako kaže, skoro nikada ne priznaju svoj deo odgovornosti. Ne govore o pritisku koji su vršili, niti o saučesništvu. Ne pokazuju kajanje.

Poziv na odgovornost

- Apelujem na muževe i pozivam ih da preuzmu odgovornost pred Bogom, pred ljudima, istorijom i sopstvenom savešću - poručuje otac Ranković.

