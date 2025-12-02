Supružnici Jovana i Željko Joksimović koji kada su zajedno na istom mestu uvek privlače izuzetnu pažnju, a tako je bilo i ovoga puta.

Jovana i Željko Joksimović su jednom prilikom napravili dinamičnu atmosferu u emisiji, a došlo je i do rasprave, kakvu od bračnog para pred kamerama nismo imali prilike da vidimo.

Željku je zasmetao način na koji njegova supruga govori u emisiji, aludirajući na to da zvuči "kao da vodi jutarnji program". Foto: Instagram printskrin/minajokssimovic

- Hajde malo počni kako otvaraš jutarnji program - bocnuo je Željko Jovanu.

- Ali ja nisam počela da vodim jutarnji program za stolom! - odbrusila je on

- Počela si, jer sve vreme pričaš kao što pričaš u jutarnjem programu - nastavio je Željko.

- Kad? Sad? To nije tačno - rekla je ona.

U sve se umešao i Haris DŽinović koji je stao na stranu Jovane Joksimović, a situacija u studiju se ubrz smirila

