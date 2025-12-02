Supružnici Jovana i Željko Joksimović koji kada su zajedno na istom mestu uvek privlače izuzetnu pažnju, a tako je bilo i ovoga puta.

Jovana i Željko Joksimović su jednom prilikom napravili dinamičnu atmosferu u emisiji, a došlo je i do rasprave, kakvu od bračnog para pred kamerama nismo imali prilike da vidimo.

Željku je zasmetao način na koji njegova supruga govori u emisiji, aludirajući na to da zvuči "kao da vodi jutarnji program".

Foto: Instagram printskrin/minajokssimovic

 

 

- Hajde malo počni kako otvaraš jutarnji program - bocnuo je Željko Jovanu.

Pročitajte još

Koje ŠKOLE je završila i šta je bio PRVI posao Kosjerine?

Koje ŠKOLE je završila i šta je bio PRVI posao Kosjerine?

09:08

SVAĐALI SE UŽIVO U PROGRAMU: Aca krio vezu sa voditeljkom

SVAĐALI SE UŽIVO U PROGRAMU: Aca krio vezu sa voditeljkom

07:32

VODITELJKA BILA ŽRTVA MANIJAKA: Jezivi detalji proganjanja

VODITELJKA BILA ŽRTVA MANIJAKA: Jezivi detalji proganjanja

11:12

DA LI JE JOVANA NA ŽELJKOVOM SPISKU ZA OTKAZ? Isplivao snimak

DA LI JE JOVANA NA ŽELJKOVOM SPISKU ZA OTKAZ? Isplivao snimak

14:22

- Ali ja nisam počela da vodim jutarnji program za stolom! - odbrusila je on

- Počela si, jer sve vreme pričaš kao što pričaš u jutarnjem programu - nastavio je Željko.

- Kad? Sad? To nije tačno - rekla je ona.

U sve se umešao i Haris DŽinović koji je stao na stranu Jovane Joksimović, a situacija u studiju se ubrz smirila

(Blic)

"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)
Sport

"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)

ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!
Sport

ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!

BONUS VIDEO:

 

#Jovana Joksimović #voditeljka Jovana Joksimović #voditeljka #VIP #Željko Joksimović #pevač Željko Joksimović #Jovana i Željko Joksimović
Komentari 0
КУШНЕР И ВИТКОФ ЧЕКАЛИ ПУТИНА: Уместо на састанку, руски председник појавом изненадио све (ВИДЕО)

KUŠNER I VITKOF ČEKALI PUTINA: Umesto na sastanku, ruski predsednik pojavom iznenadio sve (VIDEO)