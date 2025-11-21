Marija Savić Stamenić bila je žrtva manijaka koji ju je nedeljama uznemiravao telefonom čim uđe u stan.

Voditeljka je jednom prilikom priznala da je zbog toga danima bila uplašena.

- Imala sam progonitelja, osobu koja me je zvala na kućni broj telefona. To se događalo čim bih ušla u stan, delovalo je kao da me neko gleda odnekud i tačno zna kad treba da pozove. Bilo je veoma neprijatno, osećala sam strah i bila prinuđena da tražim zaštitu od policije. Rešili su problem u prilično kratkom roku, ali mi nikad nisu rekli o kome je reč. Savetujem svim ženama da, ukoliko osete da nešto nije u redu, i ako posumnjaju da nešto potencijalno može da ih ugrozi na bilo koji način, ne oklevaju nego da se odmah obrate policiji - bila je izričita Marija. Foto: ATA images/Antonio Ahel

Kao žena koja je godinama izložena pogledima cele Srbije, naučila je kako da se nosi s neprimerenim porukama i opaskama koje dobija na ulici i putem društvenih mreža.

Kad je pre nekoliko godina na jednom jutjub kanalu objavljeno da ima "dobre noge"- rasplakala se.

- Tada sam još bila na RTS-u i trebalo je da uradim intervju sa gostom za Drugi dnevnik, za koji sam se jedva sabrala, pošto sam plakala otkako sam došla na posao. Pitala sam se zbog čega je osoba koja je to okačila morala da komentariše kako izgledam, a ne to što radim. Bilo je to nešto najgore što je neko mogao da mi kaže, jer ne želim da me ljudi posmatraju na taj način.

- Prijatelji, koji su videli koliko sam se potresla, rekli su mi da sam šašava. Sada shvatam da je to bilo glupo, da sam podlegla predrasudi da ako si lepa žena, ne možeš da budeš pametna i sposobna da dobro radiš svoj posao. Više ne dozvoljavam da me takvi stavovi izbace iz takta, mada i dalje mislim da nisu fer.

