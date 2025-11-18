Voditeljku Jovanu Jeremić kaznio je čelnik Pinka, Željko Mitrović sa 50 odsto od plate zbog propusta koje je napravila u "Novom jutru" prošle godine.

NJena koleginica, Sanja Marinković, takođe je dobila kaznu, o čemu je jednom govorila na domaćoj televiziji.

- Kazne me, oduzimali su mi od honorara kad napravim grešku, nikad neću da zaboravim koliko sam se tresla, zabrane mi da snimam. To sve gradi samopouzdanje - rekla je Sanja za "Blic dan". Foto: ATA images/A. Ahel

Podsetimo, vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, kaznio je voditeljku Jovanu Jeremić u programu uživo.

- Kažnjena si 50 odsto od decembarske plate, morao sam da te kaznim. Imali smo dva mikroincidenta, a za jedan si kriva samo ti. Uradila si to bez moje saglasnosti, bez saglasnosti urednika informative. Znaš šta si uradila. Moraš da znaš, privatni filmovi ili video-zapisi iz bilo čijeg života se ne puštaju. Jesi blurovala i uradila na ispravan način, ali želim porodici tog čoveka da se izvinim. To nije moj stil, sa razlogom si kažnjena. Drago mi je da si razumela - rekao je Željko.

- Naučila sam, priznam kad pogrešim - odgovorila je Jovana.

