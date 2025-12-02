Pevačica Nada Obrić otkrila je da je surogat majka, koja je rodila sina Mariji Šerifović, veoma obrazovana žena, te da ima muža i dete.

Marija Šerifović je pre dve godine dobila sina Maria uz pomoć surogat majke, a danas je dirljivom objavom čestitala nasledniku rođendan.

Pevačica Nada Obrić, koja je bliska prijateljica sa Marijom i njenom majkom je otkrila da je jedna od retkih koja je znala za planove muzičke zvezde.

- Ja sam jedna od retkih koja je tu informaciju znala i radovala se zbog toga i bila sam uz Vericu i Mariju sve vreme. Tako da, ja sam za sve varijante da neko dobije dete, jer majka sam i znam šta to znači. Kada danas gledam Marijinu sreću i malog Maria, onda sam presrećna - rekla je ona, pa priznala kakva je Marija kao majka. Foto: ATA images/A. Ahel

"Marija je najbolja majka"

- Marija je najbolja, genijalna je. Ono šta ona radi sa njim, kako se igra i kako mu peva, bude i smešno i gane čoveka, pa čak i suze u očima izazove. Vericu neću ni da komentarišem, ona živi jedan totalno drugi život. One su totalno posvećene detetu, da je to nestvarno... I Marijin i njen život je podređen detetu - priča Nada i otkriva da li Marija planira još jedno dete.

- Ne, ne priča niko o tome ništa. Ne pričamo o tome. U te stvari se teško mešati. Sva ljubav ovog sveta je sad poklonjena Mariu. Ja podržavam sve načine da bi neko dobio dete, baš sam za to - rekla je pevačica, pa se dotakla surogat majke:

- Kakve je ona uslove dala toj ženi, toj surogat majci, to je nestvarno. Ta žena je dobila od ptice mleko. Pritom, to nije nimalo ni siromašna žena, ni nepismena, naprotiv, ona je visoko obrazovana. Ona ima svoje dete, ima svog muža. Ne znam kako se odlučila da bude surogat majka, mislim da je to bio prvi put za tu ženu da bude surogat majka.

Marija o surogat majci: "Imala je svakog dana masažu, čistačicu..."

Marija je jednom prilikom progovorila o ocu svog deteta, kao i o surogat majčinstvu.

- U Americi sam od 2014., to tada nije bilo aktuelno. Nemamo dovoljno vremena da detaljno pričamo o ovome, da ispričam sve, možda će nekome to pomoći, vrlo verovatno da bi. Sve što sam uradila, uradila sam po savetu u tom trenutku najboljih doktora u SAD. U mom jedinom intervjuu rekla sam, nakon nekih pokušaja neuspelih, jedno jedino rešenje je bilo to - rekla je Marija svojevremeno gostujući u emisiji "Amidži šou" i dodala:

- Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sede ispod kamena. Ja sedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to... Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahteva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je imala svakoga dana masaže, čistačicu u kući... Tamo se ne radi o robovlasništvu - rekla je Marija.

