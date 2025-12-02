Iako su dugo kružile glasine o Jarmakovoj umešanosti i Zelenskom je savetovano da ga smenji, predsednik je pokušao da ga zaštiti, čak mu je poverio ključne pregovore sa SAD o mirovnom planu. Međutim, kada su istražitelji stigli na Jermakova vrata, njegova odbrana je postala nemoguća, iako protiv njega nije podignuta optužnica.

Detalje o dramatičnoj promeni pruža portal Ukrajinska pravda.

Potraga koja je sve započela

U petak, 28. novembra, oko šest sati ujutru, tri vozila Nacionalnog antikorupcijskog biroa (NABU) i Specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva (SAP) stigla su u vladin okrug u Kijevu sa nalogom za pretres stana Andreja Jermaka.

Nakon početnog odbijanja, obezbeđenje na kontrolnom punktu je moralo da ih pusti. Pretres je trajao oko osam sati, a zaplenjeno je nekoliko telefona i laptopova. Nalog za pretres je izdat 21. novembra, nedelju dana ranije, što sugeriše da je Zelenski imao dovoljno vremena da otpusti svog najbližeg saradnika pre nego što je istraga počela.

Dok je pretres još trajao, oko devet sati ujutru, u kancelariju predsednika stigli su prvi potpredsednik vlade Mihail Fedorov, šef Službe bezbednosti (SBU) Vasilij Maljuk i šefovi NABU i SAP, Semen Krivonos i Oleksandar Klimenko.

„Zelenski je dočekao goste u raspoloženju čoveka koji je iznenada shvatio da bitke istovremeno na dva fronta, spoljašnjem i unutrašnjem, ne ugrožavaju pojedinačne političke ličnosti, već samu upravljivost zemlje“, piše Ukrajinska pravda.

Zelenski je navodno tražio rešenje koje se na Zapadu ne bi protumačilo kao „signal haosa“ i koje ne bi ugrozilo mirovne pregovore. Fedorov je bio jasan – Jermaka treba smeniti.

Maljukov stav nije poznat, ali se navodi da je Jermak nedavno pokušao da izdejstvuje njegovu smenu jer ga nije „zaštitio“ u slučaju „Energoat“.

„Nije verovao do poslednjeg trenutka“

Nakon jednočasovnog sastanka, Zelenski je odvojio nekoliko sati za razmišljanje, a zatim je naložio pripremu izjave o Jarmakovoj ostavci. Kada je Jermak zamoljen da potpiše ostavku, on je navodno predsedniku priredio „polučasovni bes sa uvredama, prigovorima i optužbama“.

- Jermak nije verovao do poslednjeg da će ga Zelenski svrgnuti. I to na takav način - stavljajući ga pred svršen čin. Kažu da ga je najviše izbacila činjenica da ga je predsednik ostavio - rekao je izvor iz Jermakovog okruženja, prenosi Ukrajinska pravda. Foto: Profimedia

Ujedinio sve protiv sebe

Ukrajinska pravda navodi da je Jermak dugo pokušavao da postavi „svoje ljude“ na ključne pozicije, ali u ključnom trenutku niko nije stao u njegovu odbranu. NJegovu smenu zalagao se čak i Oleg Tatarov, zamenik šefa predsedničke administracije zadužen za bezbednosne strukture, koga je Jermak godinama štitio uprkos korupcionaškim skandalima.

Smenu su predložili i predsednik Vrhovne rade Ruslan Stefančuk i ministar odbrane Denis Šmihalj, a predstavnici Bele kuće na to aludiraju mesecima.

- Na kraju, Zelenski je shvatio da Jermakova ostavka nije mogla da se izbegne. I da je svi podržavaju - od predstavnika, bezbednosnih zvaničnika, društva do ključnih međunarodnih partnera. Da je to državna odluka, zemlja treba da resetuje mnoge ključne institucije i kritične procese u zemlji - rekao je jedan od sagovornika Ukrajinske pravde. Foto: Profimedia Volodimir Zelenski, vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski i Andrej Jermak

Neki od najviših vladinih zvaničnika navodno su napravili tajni čet u kojem su koordinirali napore da ga smene.

- NJegova ostavka je već bila neizbežna realnost. On je jednostavno ujedinio sve protiv sebe - rekao je jedan od onih koji su se pridružili četu. Dan nakon smene, u četu se pojavila poruka:

- Ništa nije prijatnije na subotnjim fotografijama iz predsedničkog kabineta od prazne stolice desno od njega.

„Idem na front“

Iako protiv Jermaka još uvek nije podignuta optužnica, izvori Ukrajinske pravde uvereni su da je to samo pitanje vremena. Jermak je i sam najavio odlazak na front.

- Ja sam pošten i častan čovek. Ozloglašen sam i moje dostojanstvo nije zaštićeno, uprkos činjenici da sam u Kijevu od 24. februara 2022. Stoga ne želim da stvaram probleme Zelenskom: "Idem na front!" Ogorčen sam klevetom upućenom na moj račun, a još sam više ogorčen nedostatkom podrške onih koji znaju istinu - rekao je za NJujork post. Foto: Profimedia

U pomirljivijem tonu, rekao je za Fajnenšel tajms da nema ništa protiv Zelenskog:

- Bio mi je prijatelj pre ovog posla i pamtiću ga i posle.

Pristupanje vojsci ga neće zaštititi od krivičnog gonjenja, pa se taj potez tumači kao pokušaj da popravi svoju narušenu reputaciju.

Ko će naslediti Jermaka?

Zelenski se sada suočava sa odlukom o imenovanju novog šefa kabineta, a od tog izbora zavisiće da li će to biti samo „kozmetička popravka“ ili „kapitalna rekonstrukcija sistema vlasti“.

Kao najverovatniji kandidati pominju se prvi potpredsednik vlade i ministar digitalne transformacije Mihail Fedorov, ministar odbrane Denis Šmihal, zamenik šefa Kancelarije za vojne poslove Pavlo Palis i prvi zamenik ministra spoljnih poslova Sergij Kislica. Foto: Profimedia Rustem Umerov

U međuvremenu, ukrajinsku delegaciju u pregovorima sa SAD sada, umesto Jermaka, predvodi Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, čije se ime pominje i u istrazi o „Energoatomu“, u kojoj je bio svedok.

