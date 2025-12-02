Prema izvorima, brodovi dugi oko 200 metara, često stari više od 50 godina, prevoze hiljade krava ili ovaca iz Južne Amerike ka lukama u Libanu i Egiptu, ali glavni teret, kokain, završava u lukama Antverpen i Roterdam, piše britanski list "Telegraf".
Paketi droge sakrivaju se u silosima za stočnu hranu i drugim skrovitim delovima brodova, a potom se izbacuju u more kako bi ih preuzeli manji brzi čamci.
Kako piše britanski list, bande pakuju narkotike i u delove plovila sa mrtvom stokom kako bi policija odustala od pretresa.
MAOC-N upozorava da je zbog smrada i nehigijenskih uslova, inspekcija tih brodova otežana - psi tragači ne mogu efikasno da otkriju drogu, jer ih odbojni mirisi stoke odbijaju, a nacionalne policije retko preuzimaju rizik inspekcije velikih brodova.
Prošle godine španska policija je zaplenila 4,5 tona kokaina, vrednog oko 95 miliona evra, na brodu "Orion V" jugozapadno od Kanarskih ostrva, dok je australijska policija u novembru sprečila pokušaj krijumčarenja 97 miliona evra vredne količine kokaina sa broda za prevoz ovaca.
MAOC-N ističe da karteli dobro poznaju slabosti sistema i da je metoda prevoza droge preko brodova sa stokom efikasna, što otežava evropskim vlastima borbu protiv krijumčarenja.