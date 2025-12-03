Početak Božićnog posta ove godine bio je 28. novembra i trajaće sve do 7. januara, a pravila su većini odraslih dobro poznata. Međutim, kada je reč o deci, mnogi roditelji nisu sigurni kako ta pravila treba da izgledaju u praksi. Jedna vernica je upravo to pitala na portalu svetosavlje.org, a sveštenik Dragan dao je odgovor koji razbija dileme mnogih porodica.

Do sedme godine deca ne treba da poste „klasično“

Otac Dragan naglašava da mala deca, naročito ona do sedme godine, ne treba da poste u klasičnom smislu, niti da se opterećuju pravilima koja važe za odrasle. Za njih postoji jednostavno pravilo:

na dan pričešća, tog jutra dete ne treba da jede

to je dovoljno da dete pristupi Svetoj tajni

Upravo ta jednostavnost često iznenadi roditelje koji misle da je post strogo pravilo koje važi jednako za sve. Sveštenik objašnjava da je kod dece osnovna ideja da odrastaju u duhu Crkve, a ne da se opterećuju odricanjima koja njihov uzrast ne može da iznese.

Da li deca treba uopšte da poste?

Na pitanje od kog uzrasta deca počinju da poste, otac Dragan odgovara jasno: pravila nema. Ipak, ono što se podrazumeva u hrišćanskoj porodici jeste da deca polako slede ritam roditelja.

„Poste roditelji, poste i deca", objašnjava sveštenik, dodajući da ako je dete zdravo i razvija se normalno, može se od najranijeg uzrasta navikavati na posnu trpezu - ali isključivo po savetu duhovnika i uz poštovanje potreba deteta.

Mleko, mlečni proizvodi i mala deca: Šta je dozvoljeno?

Otac Dragan naglašava ono što mnoge majke često pitaju:

mala deca smeju da jedu mleko i mlečne proizvode i tokom posta

njihova ishrana mora da bude nutritivno bogata

posna hrana se uvodi postepeno, prateći porodični ritam

Drugim rečima - dok mama i tata jedu posno, dete može dobiti svoj obrok, ali se polako uči da učestvuje u porodičnoj trpezi. Sveštenik poručuje: „Treba ih od malih nogu navikavati, tako da im post kasnije ne bude bauk.“

Kako izgleda pričešće najmlađih

U svojoj parohiji, otac Dragan pričešćuje decu do sedme godine svake nedelje, uz veoma jednostavno pravilo: da tog jutra ništa ne jedu. Za bebe važi još blaži pristup.

„Kada majke donesu bebe od samo nekoliko meseci, koje su krštene, iako su popile flašicu mleka - obavezno ih pričestim“, piše sveštenik, dodajući reči Hristove: „Pustite decu k meni, takvih je Carstvo nebesko.“

Ovo je poruka koja mnogim roditeljima donosi olakšanje - jer su najmlađi, po svojoj nevinosti i čistoti, već najbliži onome što Crkva naziva anđeoskom prirodom.

