Ako vam se kvačilo istroši nakon manje od 80.000 kilometara, to znači da verovatno radite nešto pogrešno. Po pravilu, kvačilo bi trebalo da izdrži 100.000 ili više kilometara.

Mnogi vozači prave grešku u vožnji koja ih može skupo koštati kada su u pitanju troškovi održavanja automobila. Iz navike, iz lenjosti ili jednostavno zbog neznanja, često se dešava da vozači drže, ili „odmaraju“, levu nogu na papučici kvačila tokom vožnje.

Ovo značajno skraćuje vek ovog skupog potrošnog dela. Kvačilo je važan deo svakog automobila. To je potrošni deo koji se skoro uvek istroši pre nego što ceo automobil bude „spreman za otpad“.

Normalno je da se tokom 'životnog veka' automobila zameni ploča i ostali delovi kvačila, možda nekoliko puta, ali ako se istroši posle manje od 80.000 kilometara to znači da verovatno nešto grešite. Po pravilu, kvačilo bi trebalo da izdrži 100.000 ili više kilometara. Mnogi faktori utiču na habanje kvačila u automobilu sa ručnim menjačem, ali većina njih se može sprečiti. Foto: Profimedia

Najčešća greška je držanje noge na kvačilu tokom vožnje. Mnogi vozači tokom vožnje „odmaraju” nogu na pedalu kvačila. Iako tada postoji samo minimalan pritisak na papučicu, što po svemu sudeći ne utiče na rad i ponašanje automobila, kvačilo pati zbog toga.

Čak i minimalan pritisak na pedalu kvačila umara elemente kvačila i doprinosi njegovom ubrzanom habanju. Zbog toga u automobilima postoji prostor levo od kvačila gde leva noga može da se odmara dok je ne koristite za pritiskanje kvačila.

Držanje noge u tom položaju je takođe prirodnije i bolje za kičmu i manje zamorno za vozača. Još jedan detalj na koji se mora voditi računa je držanje pedale kvačila kada stojite na semaforu. Ovo se takođe ne preporučuje jer će se delovi kvačila brže istrošiti. Mnogo pametnije rešenje je da isključite auto i skinete nogu sa pedale kvačila.

Po pravilu, kvačilo treba koristiti samo kada je to zaista neophodno, odnosno kada se krećete i menjate brzinu. Veoma je važno tokom kretanja koristiti što manje gasa, samo što je više moguće, i otpuštati kvačilo odmereno. Takođe, prilikom menjanja brzina, obavezno stisnite kvačilo do kraja pre nego što pomerite ručicu menjača.

