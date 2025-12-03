Viktor Živojinović, sin pevačice Lepe Brene, konačno je počeo da prima platu od svoje majke za koju je godinama radio bez novčane naknade.

Iako je godinama desna ruka svoje majke Viktor Živojinović je tek nedavno počeo da prima platu za posao koji obavlja.

Kako saznaje Informer, Brenin naslednik godinama je potpuno besplatno radio kao menadžer u usponu, organizator koncerata i osoba zadužena za logistiku na turnejama - sve kako bi "ispekao zanat" i dokazao se u ozbiljnom estradnom poslu. Brena je nedavno priznala da je godinama čekala da neko poput njenog sina, koji joj je sada i glavni producent, preuzme njenu karijeru u svoje ruke. Foto: ATA images/A. Ahel

- Konačno sam se vratila Lepoj Breni. Napravila sam velike promene i najmlađeg sina Viktora postavila za glavnog, odgovornog i izvršnog producenta za sve što se dešava oko mene i mog imena. To mi je donelo novu dimenziju i energiju. Posle 43 godine rada, prvi put imam nekoga ko je zaista moj. Uneo je novinu za kojom sam čeznula poslednjih 10 do 15 godina - da neko brine o meni na način koji meni prija - rekla je nedavno Brena.

Viktor, koji je nedavno raskinuo vezu sa voditeljkom Sofijom Spasojević, sada se maksimalno posveti poslu i turnejama koje, u narednom periodu, očekuju Lepu Brenu. Živojinović je preuzeo veliki deo obaveza, a Breni olakšao posao do te mere da ona sada može mirno da nastupa znajući da joj sin vodi sve - od rasporeda do produkcije.

(Informer)

BONUS VIDEO: