Voditeljka Jovana Jeremić je pre neki dan izašla besna i uplakana iz zgrade "Pinka" (otkriven je i razlog za takvu scenu, više o tome pročitajte na OVOM linku), a tada je bila u društvu urednika jutarnjeg programa. Sada je sa njim objavila prepisku i otkrila o čemu su pričali na sastanku.

Jovana je na Instagramu objavila prepisku sa urednikom i zaintrigirala o temi o kojoj će se pričati u jutarnjem programu. Foto: Instagram printskrin/jeremicjovana

- Na sastanku.

Ja: "Stavi znak pitanja, nemoj da nas tuže."

Aleksa: "Ko će da te tuži kad su svi mrtvi".

Jovana Jeremić je na to još dodala: "Jedna tema o kojoj će se pričati posle nedelje" - najavila je voditeljka jutarnjeg programa na Pink televiziji.

