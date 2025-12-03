Petar Mitić prisetio se dana kada je umalo završio iza rešetaka, u svom rodnom gradu Vranju.

Gostujući u emisiji "Amidži šou", pevač je otrkio da je imao problema sa žandarmerijom zbog drona. On je hteo da nešto usnimi, međutim, čim je podigao dron u vazduh, stvorila su se uniformisana lica pa su ga odmah priveli: Foto: ATA images

- To je tačno, nije me hapsila, ali jeste me privela žandarmerija i to zbog drona. Ja sam ljubitelj tehnike, nekada je smelo svuda da se snima dronom a sada ne sme, tačnije moraš imati dozvolu - objasnio je pevač i dodao:

- Bili su veoma ljubazni, desilo se u mom rodnom Vranju tako da sam imao protekcije, a i nisam bio bezobrazan.

BONUS VIDEO: