Holivudskim krugovima već danima odjekuje priča koja bi mogla postati jedna od najvećih medijskih bombi godine.

Kako navode američki tabloidi i izvori bliski produkciji, slavna voditeljka Opra Vinfri navodno je uputila tajni poziv Bastijanu Švajnštajgeru, bivšem kapitenu nemačke reprezentacije i nekadašnjem suprugu Ane Ivanović.

Prema navodima, Opra priprema “najintimniju sezonu do sada” i traži goste čije životne priče nose snažnu emociju, padove i trijumfe. Foto: Profimedia

A, kako tvrde holivudski producenti, malo ko ima narativ toliko bogat kao Švajnštajger, od trofejne karijere, selidbi i sportskih izazova, do braka koji je godinama punio naslovne strane širom sveta.

Navodno, Opra je spremna da izdvoji milion i po evra kako bi dobila njegovu ispovest “iz prve ruke”. Izvori bliski produkciji tvrde da je njen tim već nekoliko nedelja u pokušaju da stupi u kontakt sa Bastijevim predstavnicima.

- Zvala ga je preko agenata i PR menadžera najmanje dva puta. Fascinirana je njegovim mirnim karakterom, ali i njegovim životnim izborima. Veruje da s Bastijem dobija nešto što je više od sportskog intervjua, dobija film - kaže izvor upućen u pregovore. Foto: Profimedia

Kako tvrde mediji, vest o Oprinom interesovanju munjevito je stigla i do Ane Ivanović. Izvori bliski njenoj porodici tvrde da je njen telefon “eksplodirao od poziva” medija, prijatelja i rodbine.

- Ana nikad nije volela senzacionalizam, posebno ne američki tip medijskog pritiska. Ona živi mirno, povučeno, posvećena je porodici. Ali razume da je deo priče koja interesuje ceo svet. Ako Basti želi da gostuje, ona će to poštovati. Samo se nada da Opra neće insistirati na detaljima iz njihovog braka - kaže izvor. Foto: Profimedia

Iako su se Ana i Basti zvanično razveli i nastavili odvojene životne puteve, njihova ljubavna priča i dalje je jedna od najmedijski praćenijih u sportskoj istoriji.

Podsetimo, par je bio globalna atrakcija, a njihovo venčanje u Veneciji 2016. godine i dalje se smatra jednim od najglamuroznijih u toj deceniji.

Šta Opra zapravo želi?

Holivudski izvori tvrde da je voditeljku posebno zainteresovala kombinacija Švajnštajgerovih sportskih uspeha, privatnih izazova, brojnih selidbi i medijskih pritisaka. Spekuliše se i da želi da otvori pitanja o emocionalnim teretima karijere, pa čak i o navodnim turbulencijama u braku, što mnogi smatraju izuzetno osetljivim delom priče.

(Kurir)

