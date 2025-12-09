Vesna Jugović, poznatija kao Vesna de Vinča (68), svake godine gladuje po 21 dan, a to je i sada slučaj. Vesna se oglasila na svom Instagram profilu gde je objavila snimak i priznala da je stigla do 9. dana gladovanja.

Vesna je istakla da je nedavno bila na dva događaja i da je svi pitaju da li je bila na nekoj operaciji.

- Danas je deveti dan gladovanja, podiže mi se lice, podmlađujem se evidentno. Bila sam na dva događaja i svi su me pitali koju sam operaciju radila na sebi. Devetog dana sam oslobođena od mog tela, nemam osećaj gladi. Mogu da jedu preda mnom šta hoće, ja se ne palim. Zašto je to važno? Bitno je da stanemo onog trenutka kada nam se vrati glad. Svaka ličnost ima svoj vremenski rok koliko treba da gladuje - rekla je ona između ostalog u snimku.

Otkrila koja su joj primanja

Vesna de Vinča otkrila je svojevremeno kolika su joj mesečna primanja. Vesna je svojevremeno je u razgovoru za "Blic" rekla da joj penzija iznosi 300 evra.

Inače, Vesna se iselila iz broda na kojem je živela punih 19 godina, a svojevremeno je našu ekipu ugostila i u luksuznom stanu na Vračaru.

- Hram je glavni junak našeg doma i sve ostalo je u funkciji tog duha i lepote koja je ispred nas. Gledajući u Hram relaksiram se, puštam da ta svečanost uđe u moj dom - rekla je ona tada.

