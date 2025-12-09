Snimak pevača DŽoa DŽonasa kako se sedam minuta muči sa bočnim parkiranjem u NJujorku postao je viralan hit na TikToku, i izazvao lavinu šaljivih komentara. Video je objavila NJujorčanka Neha Nas, a prikazuje situaciju poznatu mnogim vozačima – borbu sa uskim parking-mestima dok se okuplja publika.

U snimku koji je objavila 7. decembra stajao je natpis: "Volim NJujork jer sam poslednjih 7 minuta gledala DŽoa DŽonasa kako bočno parkira." Video je brzo prikupio više od 4,3 miliona pregleda, a na njega je reagovao i sam pevač.

DŽonas se uključio u raspravu u komentarima i duhovito odgovorio autorki videa: "A ja sam te video kako gledaš i nijednom nisi pomogla", napisao je. Trenuci u kojima su slavne osobe "uhvaćene" u svakodnevnim, često frustrirajućim situacijama, redovno privlače veliku pažnju na internetu.

Paralelofobija ili strah od bočnog parkiranja

DŽonasova muka sa parkiranjem podsetila je mnoge na sopstvene probleme. Prema osiguravajućoj kući The Zebra, oko 49 odsto Amerikanaca pati od "paralelofobije", odnosno straha od bočnog parkiranja. Ta anksioznost je razumljiva, jer manevar zahteva preciznost, prostornu svest i samopouzdanje – a sve to pod budnim okom nestrpljivih posmatrača, piše index.hr. Pritisak često dovodi do ishitrenih pokušaja, pogrešnih procena i oštećenja vozila.

Ipak, ne muče se svi s ovim manevrom. Ginisov svetski rekord za najuže bočno parkiranje postavio je Alaster Mofat iz Ujedinjenog Kraljevstva još 2015. godine, uspevši da parkira Fiat 500C s razmakom od samo 7,5 centimetara.

(Mondo)