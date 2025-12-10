Stoja je pre tri dana sletela na beogradski aerodrom nakon nastupa tokom vikenda i bila je raspoložena da govori o raznim temama.

Ipak, njen komentar o odmoru u Istri brzo je postao predmet negodovanja među komšijama.

– Družim se sa životinjama, cvećem, tu nalazim mir. Provodim vreme sa decom. Dolaze mi koleginice, bila je Maja Nikolić, očekujem Vanesu, Zlatu… Idem u Istru, u svoju kuću, ali Istru ne doživljavam kao Hrvatsku, već kao Italiju. Meni je to nekako kao da nije Hrvatska. Tamo ima dosta ljudi koji ni ne znaju hrvatski da pričaju. Nemam vremena da se družim, ali imam prijateljice tamo koje su Bosanke, Ličanke – ispričala je pevačica.

Hrvati ljuti

Ova izjava ubrzo je naišla na osudu brojnih Hrvata, koji su je doživeli kao uvredu i omalovažavanje Istre i hrvatskog identiteta.

Komentari na društvenim mrežama ne prestaju, a mnogi poručuju da pevačica pokazuje nepoštovanje prema zemlji u kojoj ima i svoju nekretninu.

#Stoja Novaković #pevačica Stoja #pevačica Stoja Novaković #Hrvatska vesti
