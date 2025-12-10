Hrvatska radiotelevizija saopštila je da je pevačica Karolina Ilić izbačena iz takmičenja Dora 2026, na kojem je trebalo da se pojavi sa pesmom "Breathe Her In". Razlog — ne ispunjava osnovni uslov iz pravilnika, jer nema hrvatsko državljanstvo.

 

 

Umesto Karoline — prva rezerva

Na njeno mesto uskače pevač Gabrijel Ivić, koji će se publici predstaviti numerom "Light Up", navodi se u zvaničnom saopštenju HRT-a.

Pesmu koju je Karolina trebalo da izvede potpisuje zajedno sa kompozitorom Gabrielom Otosonom, a numera je originalno nastala na engleskom jeziku.

Rekordan broj prijava

Podsećanja radi, prijavljivanje za takmičenje za Doru 2026. zatvoreno je u nedelju, 23. novembra. Za takmičenje je pristiglo ukupno 251 prijava, što predstavlja najveći broj prijavljenih izvođača ikada.

- Broj prijavljenih pesama ove godine potvrđuje izuzetno veliko interesovanje za učešće u najvećem muzičko-scenskom spektaklu Hrvatske radio-televizije. Na konkurs je pristiglo 251 prijava, što je najviše do sada - saopštio je HRT.

Kada i gde će se održati Dora 2026.

Dora 2026. biće održana u februaru 2026. godine na zagrebačkom Prisavlju, nakon što je prethodni izbor održan u Opatiji.

Ove promene i rekordan broj prijava još jednom potvrđuju veliki značaj Dore kao platforme za nove i etablirane izvođače, ali i njen značaj u izboru hrvatskog predstavnika na Pesmi Evrovizije.

 

