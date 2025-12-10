Govoreći Vladimiru Putinu o potrebi za pravnim nadzorom veštačke inteligencije, Volodin je želeo da ilustruje njene opasnosti. Iako je naglasio da veštačku inteligenciju treba podržati, upozorio je na "izazove i probleme" povezane sa njom.

- U jednoj zemlji EU, otišli ​​su i "imenovali" ministarku za veštačku inteligenciju, a sada se ona suočava sa optužbama za proneveru - rekao je Volodin, koristeći izmišljen slučaj kao dokaz o rizicima.

Priča koja je prevarila Kremlj

Međutim, "vest" o korumpiranoj ministarki za veštačku inteligenciju je potpuno izmišljena. Priča je objavljena pre nekoliko dana na hrvatskom satiričnom veb-sajtu NewsBar.

Prema njihovoj priči, ministarka za veštačku inteligenciju Diela je analizirala 30 godina podataka o javnim nabavkama tokom svoje obuke i zaključila da je primanje mita na Balkanu "normalan birokratski posao", a ne zločin.

Zatim je prihvatila 14 bitkoina (oko 1,3 miliona evra) od izvođača radova za odobrenje projekta izgradnje autoputa. U članku se dodaje u istom duhu da će Dielu na sudu braniti ChatGPT, a njene dužnosti će preuzeti "stari model Casio kalkulatora" dok se istraga ne završi.

Prva AI ministarka ipak van EU

Albanija, koja nije članica EU, u septembru je predstavila "prvu ministarku za veštačku inteligenciju na svetu". Zove se Diela, ona je model veštačke inteligencije integrisan u vladinu veb stranicu za javne nabavke.

NJen zadatak je da pregleda ugovore sa privatnim kompanijama i označi ili blokira sumnjive poslove kao deo albanskih antikorupcijskih mera na putu ka EU. Foto: Fejsbuk printskrin/Edi Rama

Tekst se proširio na Telegramu

Pre nego što je stigla do Volodina, satiričnu priču NewsBar-a preuzelo je nekoliko velikih ruskih novinskih kanala na Telegramu, svaki sa stotinama hiljada pratilaca. Pretpostavlja se da je Volodin, ili neko iz njegovog tima, tu pročitao vest i prihvatio je kao istinitu.

Neki kanali su kasnije uklonili objave, dok su drugi dodali da je ipak u pitanju satira.

Ovo nije prvi put da je hrvatska satira završila u ruskim medijima kao prava vest. U oktobru 2025. godine, priča o zmiji koja je ugrizla Hrvata, a zatim umrla od trovanja alkoholom, dobila je milione pregleda. A ta „vest“ je prvobitno objavljena na NewsBar-u još 2020. godine.

