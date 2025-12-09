„Nema sumnje u to. Rusija je u jačoj pregovaračkoj poziciji. To je mnogo veća zemlja. Ovo je rat koji nikada nije trebalo da se dogodi. Da sam bio predsednik, ne bi se dogodio - i za četiri godine koliko sam predsednik, nije se dogodio“, rekao je Tramp.

On tvrdi da je rat mogao da se pretvori u „Treći svetski rat“ i da bi, da nije bio na vlasti, svet imao „mnogo veći problem nego što ga ima sada“, ali dodaje da je to i dalje „ogroman problem za Evropu“ i da se „ne rešava dobro“. Foto: Shutterstock, Profimedia

Tramp kaže da se njegov tim mesecima kreće između Moskve i Kijeva sa nacrtima mirovnog predloga i da „ljudi oko“ Volodimira Zelenskog podržavaju najnoviju verziju, ali da je ukrajinski predsednik navodno nije ni pročitao.

- NJegovi ljudi su oduševljeni predlogom. Rekli su mi da im se sviđa, ali ga još nije pročitao. Mislim da bi trebalo da odvoji vreme da ga pročita. Mnogo ljudi umire - rekao je Tramp, dodajući da Zelenski „mora da počne da prihvata stvari“ jer je „u gubitničkoj situaciji“.

Na pitanje da li je Ukrajina već izgubila rat, rekao je da je „već izgubila ogromnu obalu pre 10 meseci“ i da je ta traka „sada još šira“. Foto: Profimedia

- Ne možete to nazvati pobedom. Pokazao bih vam mapu, to je mnogo izgubljene teritorije - rekao je, prenosi Indeks.

„Vreme je za izbore“

Tramp otvoreno optužuje Kijev da izbegava izbore pod izgovorom rata:

- Mislim da je vreme za izbore. Prošlo je mnogo vremena. Pričaju o demokratiji, ali dođe tačka kada to više nije demokratija. Mislim da bi ukrajinski narod trebalo da ima taj izbor. Možda bi Zelenski pobedio, ne znam. Ali izbori su važni.

- Ovo nas ne pogađa. Naša zemlja nije platila nikakav novac otkako im je Bajden dao 350 milijardi dolara, tako glupo. Da im to nije dao, možda bi se nešto drugo desilo - rekao je, više puta hvaleći „hrabrost“ ukrajinskih vojnika, ali zaključujući:

- U nekom trenutku, veličina obično pobeđuje.

Foto: Shutterstock

Mržnja između Putina i Zelenskog i početak rata

Tramp veliki deo krivice za zastoj pripisuje ličnom odnosu između ruskog predsednika Vladimira Putina i Zelenskog.

- Nivo mržnje između Putina i Zelenskog je ogroman. To je jedan od razloga zašto je ovaj rat tako teško rešiti - tvrdi on.

Ponovio je svoju verziju o tome kako je sukob počeo, tvrdeći da je „rat zapravo počeo“ kada je administracija Baraka Obame „dala Krim“ Rusiji.

Govoreći kao „bivši čovek za nekretnine“, on opisuje Krim kao „najvredniji komad zemlje u tom delu sveta“, „okružen morem sa četiri strane, sa najboljom klimom i ogromnim potencijalom“, i tvrdi da je Obama taj koji je „naterao Ukrajinu da ga se odrekne“. Foto: Profimedia, Shutterstock

Tramp je takođe ispričao svoju verziju prvog susreta između Putina i Zelenskog:

- Kada je Zelenski prvi put došao i sreo se sa Putinom, rekao mu je dve stvari: želim Krim nazad i želimo da budemo u NATO-u. Nije to rekao na posebno lep način. On je odličan prodavac, zovem ga P. T. Barnum. Uspeo je da natera korumpiranog DŽoa Bajdena da mu da 350 milijardi dolara. I pogledajte šta je dobio - nedostaje mu oko 25 odsto zemlje.

On veruje da je mnogo pre Putina postojao „nepisani dogovor“ da Ukrajina neće ući u NATO:

- Mnogo pre Putina postojalo je razumevanje da Ukrajina neće ući u NATO. A sada se to gura.

Osvrt na NATO

U ovom intervjuu, Tramp je takođe naglasio da se Evropa previše oslanja na SAD za bezbednost i da je on taj koji je naterao saveznike da plaćaju više.

- NATO me zove tata - rekao je, tvrdeći da je povećao potrošnju iznad prethodnog cilja od 2 procenta BDP-a:

- Nisu plaćali 2 procenta, a sada plaćaju 5 procenata. Foto: Profimedia

Kaže da voli lidere koji, po njegovom mišljenju, sprovode strogu migracionu politiku, i stoga hvali mađarskog premijera Viktora Orbana i poljske vlasti:

- Orban je uradio odličan posao po pitanju imigracije. Praktično nikoga ne pušta u zemlju. Poljska je i tamo uradila dobar posao. Ali većina evropskih zemalja propada, truli.

(Politiko)

