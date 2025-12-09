FT je naveo da je Bler "tiho uklonjen" iz razmatranja za Trampov "odbor za mir", kojim bi, prema Trampovim najavama, on lično predsedavao.

Ranije se spekulisalo da Bler lobira za istaknutu ulogu u privremenoj administraciji Gaze, nakon što je procureo plan koji je delom pripremio Institut Tonija Blera za globalne promene zajedno sa Trampovim zetom DŽaredom Kušnerom, prenosi Tanjug.

Kako piše Gardijan, iako Blerove pristalice ukazuju na ulogu u okončanju decenija nasilja u Severnoj Irskoj, kritičari podsećaju na ograničene rezultate tokom njegovog angažmana u tzv. Kvartetu za Bliski istok, kao i na reputaciju u arapskom svetu narušenu podrškom napadu na Irak 2003. godine.

FT navodi da je takođe je postojala zabrinutost da će pod Blerom Palestinci biti marginalizovani iz strukture upravljanja.

Bler je bio jedina javno pomenuta osoba za mesto u odboru kada je Tramp predstavio plan od 20 tačaka za okončanje rata Izraela i Hamasa, ističući da je Bler "veoma dobar čovek".

Foto: Profimedia

Tramp je u oktobru priznao da želi da se uveri da je Bler "prihvatljiv izbor za sve".

Uprkos izveštajima da se krajem novembra sastao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom radi razgovora o planovima, FT je preneo da bi Bler eventualno mogao da ima manju ulogu.

Izvor lista je naveo da "Amerikanci i Izraelci imaju pozitivan stav prema njemu".

Blerov kabinet odbio je da komentariše, ali je osoba koja je predstavljena kao saveznik bivšeg premijera Velike Britanije odbacila informacije da on neće sedeti u "odboru mira" zbog protivljenja nekih zemalja u regionu.

- Sastojaće se ("odbor mira") od svetskih lidera koji su u aktivnoj službi, a pod njim će biti i manji izvršni odbor - rekao je Blerov saveznik, tvrdeći da on kao bivši državnik nije ni ispunjavao uslove za članstvo u odboru.

On je naveo da se očekuje da će Bler biti član izvršnog odbora zajedno sa Trampovim zetom DŽaredom Kušnerom i specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom, kao i visokim zvaničnicima iz arapskih i zapadnih zemalja.

Foto: Profimedia Vitkof i Kušner u šetnji moskovskim ulicama pred sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom

Prema FT-u, odbor bi trebalo da čine svetski lideri, uz manji izvršni organ ispod njega.

Bler je bio izaslanik za Bliski istok nakon što je napustio Dauning strit 2007. godine, a radio je na planovima za Pojas Gaze više od godinu dana u individualnom svojstvu, koristeći svoj Institut Tonija Blera da formuliše ideje o budućnosti te palestinske enklave.

On je radio u koordinaciji sa Kušnerom i izaslanikom SAD za Bliski istok tokom Trampovog prvog predsedničkog mandata.

Još jedna osoba upoznata sa razgovorima takođe je rekla da bi Bler mogao i dalje da ima poziciju u budućim strukturama upravljanja Pojasom Gaze.

- On bi i dalje mogao da ima ulogu u drugom svojstvu i to izgleda kao verovatna opcija. Amerikancima se sviđa, a i Izraelcima - rekao je taj izvor FT.

Trampov plan za okončanje sukoba u Pojasu Gaze je većim delom u zastoju otkako je predstavljen pre više od dva meseca, zajedno sa krhkim primirjem, pri čemu je enklava podeljena na područja pod kontrolom Hamasa i ona pod kontrolom Izraela.

Ipak, Tramp je rekao da sprovođenje njegovog plana ide dobro i da će se prelazak na drugu fazu plana za Pojas Gaze dogoditi "prilično brzo", nagoveštavajući da se sprema objava o odboru. Foto: Profimedia

- Kao deo posleratne upravne strukture za Pojas Gaze, biće formiran izvršni odbor kojim će rukovoditi bivši izaslanik UN i bugarski ministar odbrane Nikolaj Mladenov - kazale su dve osobe upoznate sa pripremama.

Očekuje se da će izvršni komitet, koji prvobitno nije pomenut u planovima za Pojas Gaze, koordinisati rad između mirovnog odbora i palestinskog administrativnog komiteta zaduženog za svakodnevno upravljanje pojasom.

Mladenovljeva uloga izgleda slična funkcijama koje su prvobitno planirane za Blera, a koje su uključivale njegovo delovanje kao "vrhovnog izvršnog organa", u suštini vođenje tela koje je trebalo da nadgleda posleratnu tranziciju u Pojasu Gaze.

Bugarski diplomatski veteran, koji vodi Diplomatsku akademiju Anvar Gargaš u Abu Dabiju, služio je kao specijalni izaslanik UN za bliskoistočni mirovni proces između 2015. i 2020. godine, često delujući kao posrednik između Izraela i Hamasa.

When the #Kurds of #Iraq are united, they are relevant, their opinion matters beyond the #MiddleEast, and they are rich. The success of the #KurdistanRegion is to the benefit of all Iraq. #ErbilForum2023 pic.twitter.com/aNdHgOQARq — Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) March 1, 2023

FT navodi da veći deo posleratnog plana za Pojas Gaze ostaje nedefinisan.

Malo je i informacija o sastavu palestinskog administrativnog komiteta ili međunarodnih stabilizacionih snaga koje će biti odgovorne za bezbednost u enklavi.

- Nijedna vlada se javno nije obavezala da će poslati te snage, a nije jasan ni njihov mandat, veličina i komandna struktura - kazale su diplomate tom listu.

Takođe je nejasno kako će Hamas biti razoružan.

FT

BONUS VIDEO