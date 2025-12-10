"Ovo je nešto što do sada nikada nismo videli“, rekla je Ketriona Rid, upravnica Nacionalnog prirodnog rezervata Forvi, za Bi Bi Si. Posetilac plaže naišao je 30. novembra na ogromne delove životinje, nakon čega je osoblje rezervata obavestilo stručnjake.

DŽinovska lignja ili druga nepoznata vrsta

Zbog veličine pronađenih delova, isprva se smatralo da bi mogli pripadati džinovskoj lignji, ali su fotografije poslate univerzitetskim i institutsko-biološkim timovima. Nakon analize, potvrđeno je da se radi o sedmokrakoj hobotnici, poznatoj i kao "blob hobotnica“.

Ova dubokomorska vrsta živi na dubinama većim od 500 metara i ubraja se među najveće poznate hobotnice, s dužinom tela koja može dostići oko tri i po metra. Vrlo je retka: u poslednje četiri decenije uočena je svega četiri puta živa, a poslednji put snimljena je u Kalifornijskom zalivu pre mesec dana, pomoću podvodnog daljinski upravljanog vozila.

Foto: Sky News printskrin

 

Zašto izgleda kao da ima samo sedam krakova

Iako se u javnosti naziva "sedmokraka“, ova hobotnica zapravo ima osam krakova. Međutim, mužjaci jedan od njih, koji služi za reprodukciju, drže sakriven u posebnoj kožnoj pregradi iza desnog oka, pa pri posmatranju izgleda kao da nedostaje jedan krak.

Foto: Sky News printskrin

 

Marinski biolog dr Loren Smit ocenila je nalaz kao izuzetno otkriće, napominjući da je nejasno kako je životinja dospela do plitkih voda:

"Moguće je da je završila u ribarskoj mreži pa odbačena, ili da je bila plen velikog morskog sisara. Druga mogućnost je da se iz nepoznatog razloga dezorijentisala i doplutala bliže obali.“

Foto: Sky News printskrin

 

Ostaci su zamrznuti radi daljih analiza, a deo materijala mogao bi biti sačuvan i kao muzejsku zbirku.

