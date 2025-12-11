Glumac Nenad Jezdić živi u selu Zabrdica kod Valjeva sa suprugom i četvoro dece, a sada je objavio niz fotografija sa imanja na kom je razvio privatan biznis. Posebnu pažnju je privukla fotografija na kojoj drži zmiju u ruci.

Naime, glumac Nenad Jezdić je na Instagramu podelio najzanimljivije trenutke sa njegovog imanja na kom ima ogroman voćnjak. On je razvio biznis, proizvodi rakiju. FOTO: Printskrin Instagram jezdicrakija

Glumac je podelio najzanimljivije trenutke iz godine koja nam je na izmaku. Objavio je fotografiju sa zmijom, slikao sočno voće iz njegovog voćnjaka i pokazao imanje.

- Ove godine od prirode smo uzimali samo najbolje. Sve njeno, pre svega ono potencijalno opasno - vraćali smo joj, a brinuli smo o onome što je tražilo našu pomoć i negu. Dužni smo joj i zahvalni, napisao je.

Nije hteo da proda imanje, nudili mu ogroman novac

Kako su ispričale komšije ranije za medije, Nenadu Jezdiću su nudili ogroman novac da proda svoje imanje, međutim on to nije želeo da učini, već je odlučio da sa svojom porodicom ostane na živi u selu kod Valjeva. FOTO: Printskrin Instagram jezdicrakija

- Nenad trenutno nije tu, otišao je za Beograd. Skoro celo leto je bio ovde, vredno je radio. Tu mu je bila i porodica. Biznis s rakijom mu cveta, što i ne treba da čudi kad toliko truda ulaže u to. Kao što vidite, ovde su stalno neke mašine, ima puno posla - rekle su komšije.

- Nekoliko ljudi je dolazilo s ponudama da proda ovo imanje i destileriju. Ozbiljan iznos je bio u pitanju, ali on nije hteo ni da čuje za to. Ovo mesto je vrlo atraktivno, a mnogi su i čuli za Zabrdicu zbog Nenada. On toliko voli ovo mesto da ne postoji novac za koji bi on ovo otuđio. Štaviše, svake godine ulaže sve više i više u ovaj raj na zemlji, tako da će ovo tek zablistati za koju godinu - zaključili su.

Najsrećniji je kada vreme provodi sa suprugom i decom u selu Zabrdica kod Valjeva, ali i kada je na setu.

- Od kad se bavim ovim poslom, nekako mi je uvek teško i kompleksno da doživljavam sebe kao nekog sa iskustvom i sa nekom starinom iza sebe, ali nikada se nije ovoliko radilo. Krivo sedi, a pravo besedi, rekao je nedavno za Blic.