Na pitanje da li je ponosna na Miroslava zbog ovog koncerta, Goca je odgovorila:

- Ja sam najponosnija na Miroslava bila kad sam se udala za njega, a onda se to posle nastavilo, prema tome ne moram da izdvajam ovaj koncert. Izdvaja ga velika tolerancija na kojoj mu zavidim, njegov prag tolerancije je vrlo, vrlo visok. Dobar je čovek, hoće da pomogne ljudima. Ume da se naljuti, ali i o je ljudski, ali u suštini je dobar i plemenit čovek.

Ona se dotakla i njihovog braka i svega onoga što je njegov posao nosio i što je uticalo na njihov brak.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Svi pitaju šta sam ja morala da pretrpim za ovih 55 godina braka, a niko ne pita šta je on morao da pretrpi za 55 godina braka? Trpeli smo se, usklađivali, tolerisali, ljutili se, svađali, mirili, kao i svi bračni parovi, ništa nenormalno - rekla je ona i dodala:

- Nas dvoje smo bili oboje smo morali da budemo toliko ludi i opstali smo tih 55 godina. To je stvarno zavidno, 55 godina smo opstali.

Otkrila je i da li smatra da je ona velikim delom zaslužna za ono što je Miroslav danas.

- Nego šta sam. Ja se nisam udala za Miroslava Ilića. On nije bio zvezda. Mi smo sve ovo gradili zajedno. Venčali smo se kao studenti i u tu priču ušli samo privremeno da bismo imali od čega da živimo. Tako da ovo naš mladalački plan uopšte nije bio ali tako nas je život odveo. Tako da koliko je on zaslužan, ja sebi dajem još 10 više. Jer Miroslav jeste talenat, ali njegovo je bilo samo da uzme torbicu i ode na put, a sve ostalo je na meni, a to je ihahaj. Kako da nije teško. Normalno da je teško.

FOTO: ATA / Antonio Anhel

 

 

Komšije iz Mrčajevaca o Miroslavu i Goci

Podsetimo, Gordana Ilić, supruga Miroslava Ilića, velika je podrška pevaču već pola veka. NJih dvoje zajedno imaju dvoje dece - sina Marka i ćerku Mariju.

- Goca je jedna divna i prizemna žena. Uvek se javi, kulturna je, mi je znamo iz mlađih dana, bili su omiljeni u ovom mestu - rekao je jednom prilikom njihov komšija iz Mrčajevaca.

- Ma Miroslav je car, nema šta tu da se priča i Goca isto, oni se šetaju skroz normalni varošicom, jave se uvek, slava i novac ih nikada nisu promenili - nadovezao se drugi meštanin.

(Kurir)

