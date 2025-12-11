Pevačica Viki Miljković ove sezone pridružila se žiriju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", a bez angažmana nije ostao ni Dragan Tašković Taške.

Prvi čovek TV Pink Željko Mitrović angažovao je muža popularne pevačice, što bi se reklo, "po projektu".

Taške se našao u organizaciji snimanja novogodišnjeg programa "ružičaste televizije". Viki je navela da ona nije pomagala suprugu, već da je sve obavio sam. Foto: M.M./ATAImages

- Ja nisam uopšte u organizaciji, noćas sam u ulozi pevačice. Taške je bio zadužen za organizaciju od strane Milice i Željka. Toliko sam bila zauzeta da nisam mogla da mu budem od velike pomoći - rekla je kroz osmeh, pa dodala:

- Drago mi je da je Taške olakšao pevačima, novogodišnja snimanja su jako naporna. Traju od jutra do mraka i na kraju se niko ni ne vidi. Ovako je Taške zamislio da svako ima svoj prostor i mislim da će svi biti zadovoljni - istakla je ona. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Upitana šta bi izbrisala iz 2025. godine da može, Viki je rekla:

- Mnogo toga. Bilo je dosta i lepih i ružnih događaja. Pamtićemo samo lepe, neke ružne ostavljaju večite tragove i rane. Nadam se da će sledeća godina biti mnogo bolja. Svima želim da budu živi zdravi i raspevani.

(SD)

