Voditeljka Bojana Lazić, bila je u braku sa glumcem i voditeljem Žarkom Lazićem sa kojim je dobila sina.

Bojana Lazić nakon razvoda neretko iznosi detalje iz njihovog braka, a sada je otkrila šta joj je zamerao bivši muž.

- Spremala sam mužu, ali uglavnom se žalio i često je govorio da ručak nije ručak ako nema kašike, pa me je Milica Todorović naučila i rekla pa ti mu lepo stavi kašiku u salatu i kaži prijatno. Ja sam iz domaćinske porodice, moja mama kuva, sprema, takve sme sve žene, ali mislim da je danas najlakše biti domaćica, poručiš, kupiš... Pre neki dan sam spremala grašak i pola šerpe sam bacila, rekla je Bojana Lazić.

"Varao me je"

Inače, Bojana Lazić je jednom prilikom progovorila o prevari.

- Verovatno! Šalim se... Ognjen nas je čak i upoznao. Da li me je varao? Da sam ga uhvatila, ne, ali mislim da da. Ja ne verujem ništa muškarcima - iskrena je bila lepa voditeljka u emisiji "Amidži šou".

"Imamo bolji odnos sada nego kad smo bili u braku"

Bojana se sa 22 godine ostvarila kao majka, a za “Blic” je otkrila sa čime se sve suočavala kao mlada mama, kao i to koliku podršku danas ima od bivšeg partnera Žarka Lazića.

- Preposvećena sam majka, to mi sve potiče iz kuće, jer je i moja majka takva i prema meni i mom bratu. Imamo jako lep odnos, lepo funkcionišemo bez obzira na to što je dečak. Matu sam dobila sa 22 godine. Stvarno u tom momentu nisam mogla da budem spremna za majčinstvo, ali rasli smo zajedno. Imamo lepe finansije koje mogu da nam obezbede neko lepo putovanje, da budemo bezbrižni. On je dobar dečko, prošle godine smo prošli strašna zaljubljivanja, tada sam shvatila da je strašno emotivan, na mene.

- Pa imamo korektan odnos. Imamo drugačije poglede na vaspitanje. Sarađujemo lepo. Imamo mnogo bolji odnos sada nego što smo imali u braku, što je potvrda da je dobro što je bivši suprug. Za neke stvari se slažemo, za neke ne. On to više gleda iz muškog, ja iz ženskog ugla. Generalno mislim da sam više posvećenija Matiji, da nekad malo i preterujem. On smatra da naš sin treba više da se čeliči. U okej smo odnosima, ali nemamo iste poglede.

