Voditeljka Jovana Jeremić jedan je od najistaknutijih lica TV Pink. Nakon što je ranije napustila Hepi televiziju, vlasnik Pinka, Željko Mitrović, prihvatio ju je u svoj tim i dao joj šansu za rad, na čemu mu je ona veoma zahvalna.

Jeremićka je naglasila da će uvek ceniti tu priliku i ostati im odana. Takođe je komentarisala nedavne otkaze koji su potresli najnovije događaje na Pinku i koji su izazvali veliku pažnju javnosti. 

Tim povodom otkrila je glavni uzrok zapanjujućeg Mitrovićevog poteza. 

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Ne znam ništa o tome, ali mogu da ti kažem, poznajući Željka, kakav je. Niko nema razloga da se trese ko je lojalan i ko radi dobro svoj posao. Što se ja ne tresem? Tresu se oni koji su bili dupljaci. Koji su jedno radili, drugo mislili, a treće pričali - započela je Jovana. 

Voditeljka je objasnila i zbog čega je direktor bio prinuđen da donese takvu odluku: 

- Željko se suočio sa jednim momentom sa kojim sam se i ja suočila, u maju 2025. godine i tim nekim mesecima proleća, da te izdaju oni koji te najviše znače i koje najviše voliš i percepiraš kao centralne figure u svom životu. Kad preživiš takve vrste izdaja, Željku to nije prvi put, on je stari borac, onda naučiš sa time da se boriš. Izdajnike moraš da sasečeš, moraš da ih ukloniš iz svog vidokruga i jako je važno u ovoj 2025. godini očistiti ljude. Inače ova 2025. godina i jeste za čišćenje svih lažnih ljudi u našim životima koji žive za trenutak - izjavila je Jovana Jeremić za "Telegraf".

