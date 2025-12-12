Nakon gotovo dve decenije provedenih na televiziji Hepi, poznati novinar i voditelj Milomir Marić napustio je ovu medijsku kuću, te je prešao na TV Prva, gde sada vodi svoju kultnu emisiju "Ćirilica".

Ono što je mnoge iznenadilo jeste da je nakon njegovog odlaska ovaj politički tok-šou nastavio da se emituje i na "Hepiju", a Marićevo mesto zauzela je voditeljka Ana Stojadinović.

- Svako pravi svoju "Ćirilicu", to je opšte poznato. Uzima ko stigne. Taj što je oteo meni "Ćirilicu", hteo je da ukrade i od Vuka Karadžića, međutim tražili su da nauči sva slova, a nije mogao, pa mu bilo lakše da ukrade od mene - rekao je na samom početku Marić. Foto: ATA images/A. Ahel

Nakon toga je prokomentarisao to što trenutno postoje dve emisije "Ćirilica", jedna na televiziji "Hepi" i jedna koju on vodi na televiziji "Prva":

- Više, ko zna koliko će ih biti. Svako će imati svoju "Ćirilicu".

On je takođe ispričao i kako je došao na ideju da upravo ovako nazove svoju emisiju. Foto: V. Danilov

- Kad sam je nazvao "Ćirilica" bila je veoma popularna emisija u Zagrebu, Denisa Latina, "Latinica" i ja radi šale odlučim. Međutim, dam izjavu za novine "Ja nelegitimno vodim "Ćirilicu", tu emsiju bi trebalo da vodi Jovan Ćirilov", ali je nešto zauzet bio, pa sam vodio ja - rekao je Marić tokom gostovanja u emisiji "Da se ne lažemo".

O njegovom odlasku sa Hepija govorilo se nedeljama, a sada je otkrio da li mu je lakše kako je prešao na novu televiziju.

- Kako nije lakše, prvi put sam danuo dušom. Teško mi je bilo raditi sa ljudima koji uče Novaka Đokovića da igra tenis, jure i Srđana i Gorana, neke rođake, Nikolu Jokića jure, da mu daju neki savet kako da igra, predsednika države savetuju kako da vlada. Ja sam se osećao, kao čovek prevaziđen, nisam mogao da pratim te mislioce novog doba. Ja sam sa takvim ljudima radio poslednjih 30 godina - rekao je Marić, ali nije hteo da konkretizuje na koga tačno misli.

