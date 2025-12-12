Evropa menja saobraćajna pravila, a novi znakovi i propisi mogli bi vozačima doneti neočekivane kazne. U Francuskoj je nedavno uveden plavi znak sa belim dijamantom, čije nepoštovanje može doneti kaznu od 135 evra, dok je za isti prekršaj u Španiji predviđena kazna od 200 evra.

Ovaj saobraćajni znak označava traku rezervisanu za određene učesnike u saobraćaju, i u Francuskoj je već postavljen u gradovima poput Liona, Grenobla i Strazbura. U narednom periodu očekuje se njegovo uvođenje širom cele zemlje.

Ova traka je namenjena vozilima sa najmanje dva putnika, vozilima sa nalepnicom za nultu emisiju, taksijima bez putnika i javnom prevozu. Cilj je smanjiti gužve i omogućiti brži protok saobraćaja.

Kada i gde važi posebna traka?

Posebna traka često se nalazi na levoj strani auto-puta i koristi se u cilju izbegavanja zastoja na izlazima. U nekim slučajevima, ove trake su rezervisane samo u određenim vremenskim intervalima, što je označeno osvetljenim znakom ili novim plavim znakom sa dijamantom.

Šta je cilj novih propisa?

Primarni cilj ovog pravila je smanjenje ekološkog uticaja saobraćaja. Promovisanjem grupne vožnje i smanjenjem broja vozila na putevima, očekuje se smanjenje zagađenja i efikasnije korišćenje saobraćajne infrastrukture.

Za vozače, ovo znači pažljivije praćenje znakova i poštovanje novih pravila kako bi se izbegle visoke kazne i doprinosilo održivijem saobraćajnom sistemu.

