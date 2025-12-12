Na međunarodnom forumu u Turkmenistanu, kojim se obeležava 30. godišnjica trajne neutralnosti zemlje 12. decembra, pakistanski premijer Šehbaz Šarif trebalo je da se sastane sa ruskim čelnikom Vladimirom Putinom na marginama događaja.

No, plan susreta dobio je neočekivani obrat.

Prema videosnimku koju je podelio RT India, nakon što je 40 minuta čekao u susednoj sobi sa ministrom spoljnih poslova Išakom Darom, Šarif je odlučio da upadne u prostoriju gde je Putin razgovarao sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u nadi da će osigurati barem kratku interakciju, budući da je njegov vlastiti planirani bilateralni sastanak sa ruskim vođom odložen, kako prenosi ndtv.com.

❗️The Moment PM Sharif Gate-crashed Putin's Meeting With Erdogan After Waiting For 40 Mins https://t.co/r4L9XhA9IY pic.twitter.com/shi7YLMgmP — RT_India (@RT_India_news) December 12, 2025

Ovaj video snimak brzo se proširio internetom, uz brojne podrugljive komentare na račun pakistanskog premijera, ali i kritike Putina jer je ruski vladar poznat po tome da voli sagovornike i kremaljske goste da ostavi da čekaju na dogovoreni susret, čak i po nekoliko sati.

❗️🇵🇰 PM Sharif Waited For Over 40 Minutes For President Putin Before Growing Tired And Gate-crashing Russian Leader's Meeting With Erdogan - RT Correspondent



He left ten minutes later. pic.twitter.com/tgUdPHT4eh — RT_India (@RT_India_news) December 12, 2025

Sam forum velika je stvar za Turkmenistan, čija službeno priznata trajna neutralnost, koju je jednoglasno podržala Opšta grupa UN-a 12. decembra 1995., obavezuje zemlju da se drži izvan vojnih saveza, izbegava učešće u sukobima osim u samoodbrani i uopšteno zabranjuje strane vojne baze na svom tlu.

