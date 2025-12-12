Na snimku koji su objavili mediji vidi se beloruski lider kako pozdravlja članove delegacije pre sastanka, od kojih je jedan, govoreći na ruskom sa jakim akcentom, pitao predsednika Belorusije kako je.

- Pa, još uvek sam živ - odgovorio je Aleksandar Lukašenko.

Tokom rukovanja sa Kolom, beloruski predsednik se žalio na vreme.

- DŽone, vreme ovde je apsolutno odvratno - rekao je Lukašenko.

Na sastanku sa američkom delegacijom Lukašenko je izjavio da beloruska strana ima mnogo problema u odnosima sa Vašingtonom i da se oni moraju rešiti razgovorom.

- Imamo mnogo pitanja. Svet se veoma brzo menja, pojavljuju se novi problemi o kojima danas treba da razgovaramo i, možda, neke od njih i rešimo - rekao je on.

Prema rečima beloruskog predsednika, "čuo je da Tramp voli laskanje".

- Ali ne laskam kada kažem da mi se njegovi postupci u poslednje vreme zaista sviđaju - primetio je Lukašenko.

(RIA Novosti)

