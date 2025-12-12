Na snimku koji su objavili mediji vidi se beloruski lider kako pozdravlja članove delegacije pre sastanka, od kojih je jedan, govoreći na ruskom sa jakim akcentom, pitao predsednika Belorusije kako je.

- Pa, još uvek sam živ - odgovorio je Aleksandar Lukašenko.

Tokom rukovanja sa Kolom, beloruski predsednik se žalio na vreme.

- DŽone, vreme ovde je apsolutno odvratno - rekao je Lukašenko.

Pročitajte još

"NEMOJ DA SE VREĐAŠ, MORAM DA KAŽEM" Lukašenko javno Trampu

"NEMOJ DA SE VREĐAŠ, MORAM DA KAŽEM" Lukašenko javno Trampu

15:13

"RAŠTIMOVAN JE!" Putin svira, Lukašenko umire od smeha FOTO

"RAŠTIMOVAN JE!" Putin svira, Lukašenko umire od smeha FOTO

13:01

MERKELOVA GRMI: Sledeći veliki rat biće između SAD i Evrope

MERKELOVA GRMI: Sledeći veliki rat biće između SAD i Evrope

14:21

TRAMP SVE VIŠE PRETI: Ova zemlja ponudila azil Maduru

TRAMP SVE VIŠE PRETI: Ova zemlja ponudila azil Maduru

13:05

Na sastanku sa američkom delegacijom Lukašenko je izjavio da beloruska strana ima mnogo problema u odnosima sa Vašingtonom i da se oni moraju rešiti razgovorom.

- Imamo mnogo pitanja. Svet se veoma brzo menja, pojavljuju se novi problemi o kojima danas treba da razgovaramo i, možda, neke od njih i rešimo - rekao je on.

Prema rečima beloruskog predsednika, "čuo je da Tramp voli laskanje".

- Ali ne laskam kada kažem da mi se njegovi postupci u poslednje vreme zaista sviđaju - primetio je Lukašenko.

(RIA Novosti)

ZVEZDA POBEDILA, DINAMO IZGUBIO
Sport

ZVEZDA POBEDILA, DINAMO IZGUBIO

AUSTRIJA JE ZAPANJENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Sport

AUSTRIJA JE ZAPANJENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)

BONUS VIDEO:

#Aleksandar Lukašenko #Belorusija vesti #Donald Tramp #SAD vesti #Amerika vesti #DŽon Kol
Komentari 0
АМЕРИЧКИ “ГУСАРИ” ХАРАЈУ МОРИМА: Специјалци напали брод који је ишао ка Ирану из Кине

AMERIČKI “GUSARI” HARAJU MORIMA: Specijalci napali brod koji je išao ka Iranu iz Kine