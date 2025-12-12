Angela Merkel, bivša kancelarka Nemačke, upozorila je na mogućnost da će veštačka inteligencija "izazvati" sledeći veliki sukob između Evrope i Amerike, predvidevši da će Evropa ući u žestoku borbu za moć sa SAD pod vođstvom Donalda Trampa.

Na događaju koji je organizovao časopis "Štern" u Berlinu, Merkelova je pozvala na obavezujuće propise koji regulišu upotrebu veštačke inteligencije.

- S jedne strane, smatram to fascinantnim, ali s druge strane, to je jasan poziv da uspostavimo zaštitne ograde, da to regulišemo - rekla je Merkelova.

Foto: Profimedia

 

 

Bila je posebno otvorena u svojim kritikama Trampove administracije.

Pročitajte još

ELEKTRIČAR "ODRAO" BABU: 50.000din, koristio SAMO izolirku

ELEKTRIČAR "ODRAO" BABU: 50.000din, koristio SAMO izolirku

17:39

Hrvatska nabavlja 44 nemačka tenka za 1,5 milijardi evra

Hrvatska nabavlja 44 nemačka tenka za 1,5 milijardi evra

18:48

TRAMP JE NIJE ZAOBIŠAO "Angela, napravila si 2 greške"

TRAMP JE NIJE ZAOBIŠAO "Angela, napravila si 2 greške"

16:04

ORBAN "EU danas gazi crvenu liniju" Kako će Rusija reagovati

ORBAN "EU danas gazi crvenu liniju" Kako će Rusija reagovati

08:15

- Ovo će biti sledeća velika bitka sa Sjedinjenim Američkim Državama oko pitanja da li možemo ili ne možemo regulisati digitalne medije.

Merkelova veruje da će SAD pokušati da spreče regulaciju veštačke inteligencije.

- Biće veoma jak pritisak da se to ne uradi. Svako ko jednostavno pusti algoritme da slobodno rade, a da ne zna kako funkcionišu i ko ih kontroliše, biće "uskraćen za nešto što treba da znamo" - rekla je bivša kancelarka.

Foto: Profimedia

 

 

Tramp je upravo potpisao izvršnu naredbu kojom se zabranjuje američkim državama da uvode sopstvene propise za veštačku inteligenciju. Ovim je odbacio pozive za više mehanizama kontrole. Tramp je rekao da će u globalnoj trci za prevlast veštačke inteligencije biti "samo jedan pobednik".

Bivša kancelarka je generalno uznemirena Trampovom novom bezbednosnom strategijom.

Iako je na događaju naglasila da "mi kao Evropljani" nikada ne bi trebalo da prekinemo veze sa SAD, "ali takođe ne možemo prihvatiti način na koji nas sada posmatraju", rekla je Merkelova.

EU vide kao "problematičan faktor"

Prema rečima Merkelove, organizacije poput Evropske unije se u SAD vide kao "problematičan faktor".

- Umesto da pregovaraju sa EU kao celinom, pokušavaju se pridobiti pojedinačne države članice. Ovo ne može biti u interesu Evrope - rekla je Merkelova.

Foto: Profimedia

 

 

Ipak, Merkelova ostaje pobornica američkog načina života:

- Farmerke, Brus Springstin i zapadna obala Sjedinjenih Američkih Država će, naravno, ostati mesta čežnje, a Amerika i dalje ima toliko toga da nam ponudi u kulturnom smislu - rekla je bivša kancelarka.

(Kurir/Bild)

 

ZVEZDA POBEDILA, DINAMO IZGUBIO
Sport

ZVEZDA POBEDILA, DINAMO IZGUBIO

AUSTRIJA JE ZAPANJENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Sport

AUSTRIJA JE ZAPANJENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)

#Angela Merkel #Angela Merkel vesti #Nemačka vesti #Evropska unija vesti #EU vesti #Donald Tramp #Donald Tramp vesti #veštačka inteligencija #AI veštačka inteligencija #SAD vesti #Amerika vesti #Sjedinjene Američke Države vesti
Komentari 1
АМЕРИЧКИ “ГУСАРИ” ХАРАЈУ МОРИМА: Специјалци напали брод који је ишао ка Ирану из Кине

AMERIČKI “GUSARI” HARAJU MORIMA: Specijalci napali brod koji je išao ka Iranu iz Kine