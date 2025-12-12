Angela Merkel, bivša kancelarka Nemačke, upozorila je na mogućnost da će veštačka inteligencija "izazvati" sledeći veliki sukob između Evrope i Amerike, predvidevši da će Evropa ući u žestoku borbu za moć sa SAD pod vođstvom Donalda Trampa.

Na događaju koji je organizovao časopis "Štern" u Berlinu, Merkelova je pozvala na obavezujuće propise koji regulišu upotrebu veštačke inteligencije.

- S jedne strane, smatram to fascinantnim, ali s druge strane, to je jasan poziv da uspostavimo zaštitne ograde, da to regulišemo - rekla je Merkelova. Foto: Profimedia

Bila je posebno otvorena u svojim kritikama Trampove administracije.

- Ovo će biti sledeća velika bitka sa Sjedinjenim Američkim Državama oko pitanja da li možemo ili ne možemo regulisati digitalne medije.

Merkelova veruje da će SAD pokušati da spreče regulaciju veštačke inteligencije.

- Biće veoma jak pritisak da se to ne uradi. Svako ko jednostavno pusti algoritme da slobodno rade, a da ne zna kako funkcionišu i ko ih kontroliše, biće "uskraćen za nešto što treba da znamo" - rekla je bivša kancelarka. Foto: Profimedia

Tramp je upravo potpisao izvršnu naredbu kojom se zabranjuje američkim državama da uvode sopstvene propise za veštačku inteligenciju. Ovim je odbacio pozive za više mehanizama kontrole. Tramp je rekao da će u globalnoj trci za prevlast veštačke inteligencije biti "samo jedan pobednik".

Bivša kancelarka je generalno uznemirena Trampovom novom bezbednosnom strategijom.

Iako je na događaju naglasila da "mi kao Evropljani" nikada ne bi trebalo da prekinemo veze sa SAD, "ali takođe ne možemo prihvatiti način na koji nas sada posmatraju", rekla je Merkelova.

EU vide kao "problematičan faktor"

Prema rečima Merkelove, organizacije poput Evropske unije se u SAD vide kao "problematičan faktor".

- Umesto da pregovaraju sa EU kao celinom, pokušavaju se pridobiti pojedinačne države članice. Ovo ne može biti u interesu Evrope - rekla je Merkelova. Foto: Profimedia

Ipak, Merkelova ostaje pobornica američkog načina života:

- Farmerke, Brus Springstin i zapadna obala Sjedinjenih Američkih Država će, naravno, ostati mesta čežnje, a Amerika i dalje ima toliko toga da nam ponudi u kulturnom smislu - rekla je bivša kancelarka.

(Kurir/Bild)