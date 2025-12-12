Kako kaže, danas stanovnici Brisela "prelaze Rubikon", što je izraz kojim se označava donošenje nepovratne odluke, po citatu rimskog vojskovođe Julija Cezara iz prvog veka pre nove ere.

- U podne će se održati pisano glasanje koje će naneti nepopravljivu štetu Uniji. Predmet glasanja je zamrznuta ruska imovina, o kojoj su države članice EU do sada glasale svakih šest meseci i donosile jednoglasnu odluku.

Današnjom procedurom, stanovnici Brisela jednim potezom pera ukidaju zahtev jednoglasnosti, što je očigledno nezakonito - rekao je Orban u objavi na društvenoj mreži Iks.

 Prema njegovim rečima, "današnjom odlukom, vladavina prava u Evropskoj uniji dolazi do kraja, a evropski lideri se stavljaju iznad pravila".

- Umesto da štite poštovanje ugovora EU, Evropska komisija sistematski siluje evropsko pravo. To čini kako bi nastavila rat u Ukrajini, rat koji očigledno nije moguće pobediti - rekao je Orban.

Foto: Profimedia

 

Kako je naveo, "sve se ovo dešava usred bela dana, manje od nedelju dana pre sastanka Evropskog saveta, najvažnijeg tela Unije koje donosi odluke, a okuplja šefove država i vlada".

- Ovim se vladavina prava u Evropskoj uniji zamenjuje vladavinom birokrata. Drugim rečima, uspostavljena je briselska diktatura. Mađarska protestuje protiv ove odluke i učiniće sve što je u njenoj moći da uspostavi zakoniti poredak - zaključio je Orban.

 Ranije danas, Banka Rusije saopštila je da namerava da ospori svako direktno ili indirektno korišćenje zamrznute imovine u inostranstvu u svim raspoloživim instancama, uključujući međunarodne organizacije

Evropska komisija je prethodno objavila da namerava da iskoristi 210 milijardi evra dobijenih od eksproprijacije ruske imovine za finansiranje Ukrajine u periodu od 2026. do 2027. godine.

