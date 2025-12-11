Britanski padobranac star 28 godina, rođen 12. februara 1997. godine, posmatrao je ukrajinske snage tokom testiranja novih odbrambenih sposobnosti, daleko od prve linije fronta, navodi Ministarstvo odbrane.

Bi-Bi-Si je nezvanično saznao da se ne veruje da je incident izazvan neprijateljskom vatrom. Vojni izvor je rekao za Bi-Bi-Si da su dva ukrajinska vojnika navodno poginula u incidentu, dok je nekoliko drugih povređeno. Prema nepotvrđenim izveštajima, testirani sistem naoružanja bio je naoružani dron za presretanje.

Ovo je prvi put da je potvrđeno prisustvo britanskih padobranaca u Ukrajini. Vlada Velike Britanije nikada nije objavila broj svog osoblja u Ukrajini, ali je ranije potvrdila da je mali broj vojnika tamo da podrži ukrajinske oružane snage i obezbedi bezbednost diplomatskog osoblja. Ovo je prva smrt pripadnika britanskih oružanih snaga u Ukrajini otkako je Rusija započela invaziju u februaru 2022. godine.

DŽordž Huli se pridružio Britanskoj vojsci u novembru 2015. godine i, nakon što je završio zahtevni kurs selekcije „P čete“ u Kateriku kao najbolji u svojoj klasi, pridružio se Padobranskom puku. Ministarstvo odbrane ga opisuje kao izuzetnog vojnika i impresivnog mlađeg vođu sa bogatim operativnim iskustvom.

Brzo je napredovao kroz ključne kurseve za unapređenje. U oktobru 2020. godine unapređen je u čin kaplara sa odlikovanjem, a nedavno je završio kurs za komandanta odeljenja sa odlikovanjem.

Foto: gov.uk/ministry-of-defence

stradali DŽordž Huli sa svojim psom

Zbog izuzetnih rezultata, trebalo je da bude unapređen u čin narednika u januaru 2026. godine. Huli je prethodno bio raspoređen u Avganistanu, Africi i Istočnoj Evropi.

Komandant kaplara Hulija izjavio je da je njegova budućnost u padobranskom puku „neverovatno svetla“ i da će bez sumnje nastaviti da bude među najboljima u svojoj grupi.

- Svi pripadnici Padobranskog puka oplakuju njegov gubitak. Međutim, naša tuga je ništa u poređenju sa onom koju oseća njegova porodica. Naše misli i molitve su sa njima u ovom neverovatno teškom trenutku - rekao je komandant.

Foto: Shutterstock

 

Hulijev komandir čete opisao ga je kao osobu koju je nemoguće zaboraviti, ističući njegovu „izvanrednu energiju i entuzijazam“.

- NJegova ljubaznost i iskrena posvećenost svima, bilo da su bili dugogodišnji prijatelji ili kolege koje je tek upoznao, učinili su da se svi osećaju cenjenim - rekao je.

Britanski ministar odbrane DŽon Hili odao je počast palom kaplaru.

- Kaplar DŽordž Huli služio je našoj zemlji sa čašću i profesionalizmom. Bio je izuzetan vojnik koji će nam mnogo nedostajati - rekao je Hili.

Bi-Bi-Si

