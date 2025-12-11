Zamislite da vam usred nedelje nestane struja, pozovete hitnog električara, platite gotovo 450 evra (oko 50.000 dinara), a problem ostane nerešen. Upravo to se dogodilo 64-godišnjoj Giti Bernhart-Dobrin iz Berlina, koja je postala primer upozorenja na sve češće onlajn prevare sa “majstorima dostupnim 24 sata”.

Neuredan račun i sumnjiva usluga

U avgustu ove godine stanovnici berlinskog Fridrihshajna čuli su za Gitu, kojoj je pregorelo svetlo u kupatilu. U žurbi je na internetu našla sajt predstavljen kao hitna 24-časovna služba. Električar je stigao brzo, tvrdeći da je uzrok požar na kablu u razvodnoj kutiji. Umesto ozbiljne popravke, samo je obmotao kabl izolir trakom, bez zamene dela.

Račun koji je posle toga usledio bio je još veći šok: 51 evro za dolazak, 198 evra po satu rada, pa sve duplo jer je bila nedelja, ukupno 447 evra. Plaćeno karticom, a svetlo i dalje nije radilo.

Kada je novinar lista "Bild" zatražio račun, iz firme su tvrdili da su ga "već slali", ali verzija poslata mejlom nije imala ni adresu, ni opis radova, samo cifru. Potrošački centar u Berlinu ocenio je slučaj kao tipičnu prevaru i istakao da svaki majstor mora da izda ispravan račun kako bi bila moguća pravna zaštita.

Kako je rešeno i šta je problem

Dan kasnije, upravnik zgrade poslao je svog električara. On je zamenio pregoreli kabl za nekoliko minuta i otklonio kvar bez ikakvih komplikacija. Upravnik je bio spreman da nadoknadi trošak, ali samo uz zvaničan račun, koji Gita nikada nije dobila.

