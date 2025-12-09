Američki predsednik Donald Tramp komentarisao je u opširnom intervjuu sajtu "Politiko", između ostalih tema i stanje u Švedskoj i Nemačkoj.

Na konstataciju novinarke da je njegov pristup Evropi "toliko različit" u odnosu na bilo kojeg prethodnika u Beloj kući, Tramp je kazao da "samo želi da vidi snažnu Evropu". Foto: Profimedia

Nakon što mu je novinarka rekla da nova nacionalna bezbednosna strategija SAD, koju je Trampova administracija predstavila krajem prošle nedelje, "dosta govori o promenama koje želi" u Evropi, predsednik SAD joj je objasnio kakav je njegov "pristup Evropi".

- Ja želim snažnu Evropu. Kada dozvole milionima ljudi da nagrnu u njihove zemlje, mnogi od tih ljudi čine strašne zločine. I onda pogledajte Švedsku. Ja ne udaram ovde po Švedskoj. Ja volim Švedsku. Volim ljude u Švedskoj. Ali, oni su od zemlje koja je bila bez kriminala postali zemlja u kojoj je sada puno kriminala - kazao je Tramp.

Foto: Profimedia, Shutterstock

Šef Bele kuće je potom prešao na drugu zemlju.

- Pogledajte Nemačku. Nemačka je bila bez kriminala, a onda je (bivša kancelarka) Angela (Merkel) napravila dve greške oko imigracije i energetike. Ali, te dve (zemlje) su lepotice - poručio je Tramp. Foto: Profimedia

Predsednik SAD je u intervju Politiku kazao i da su evropski lideri "slabići", ali da podržava mađarskog premijera Viktora Orbana, kao i da razmatra vojne operacije protiv narkokartela u Meksiku i Kolumbiji. Foto: Profimedia

Tramp je i otkrio šta je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao ruskom kolegi Vladimiru Putinu, pa se njih dvojica toliko mrze, izneo tvrdnju da ga NATO zove "tata" i odgovorio na pitanje da li je Ukrajina već izgubila rat (više o tome pročitajte na OVOM linku).

(Politiko)

BONUS VIDEO: