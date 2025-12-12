Za poznate ličnosti često vlada mišljenje da su umišljene, međutim Snežana Đurišić, koja je nedavno ušla u žestoku raspravu sa Kebom, to je demantovala jednim potezom.

Foto: ATA images/A. Ahel

Iako iza sebe ima zavidnu karijeru i brojne hitove Snežna je ostala čvrsto na zemlji, što je nedavno potvrdila i voditeljka Vesna Milanović koja se prisetila jedne situacije koju će zauvek pamtiti. Foto: ATA images/Antonio Ahel

- Jednom smo Aleksandar Sofronijević i ja išli u Ameriku i bili smo kao i svi obični smrtnici u ekonomskoj klasi, a diva Snežana Đurišić bila je u biznis klasi, ali ona je shvatila da se mi guramo u ona dva mala sedištanca i izašla je iz biznis klase i bila sa nama nekoliko sati i pričala sa nama, a mogla je da uživa u biznisu i samo da nam se javi i da je baš briga - ispričala je ona, na šta je Dragana Katić dodala da ona važi za ženu lafa na našoj estradi.

Snežani je bilo drago što čuje ove reči, ali za nju je ovaj potez bio sasvim normalan gest.

- Uživala sam u društvu ljudi koje volim - jasna je bila Đurišićeva.

Inače, Đurišićka je nedavno otkrila da je svojim unucima prestala da kupuje poklone, jer su stvorili naviku da svaki put od nje nešto očekuju.