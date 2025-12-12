Za poznate ličnosti često vlada mišljenje da su umišljene, međutim Snežana Đurišić, koja je nedavno ušla u žestoku raspravu sa Kebom, to je demantovala jednim potezom.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Iako iza sebe ima zavidnu karijeru i brojne hitove Snežna je ostala čvrsto na zemlji, što je nedavno potvrdila i voditeljka Vesna Milanović koja se prisetila jedne situacije koju će zauvek pamtiti.

Foto: ATA images/Antonio Ahel

 

- Jednom smo Aleksandar Sofronijević i ja išli u Ameriku i bili smo kao i svi obični smrtnici u ekonomskoj klasi, a diva Snežana Đurišić bila je u biznis klasi, ali ona je shvatila da se mi guramo u ona dva mala sedištanca i izašla je iz biznis klase i bila sa nama nekoliko sati i pričala sa nama, a mogla je da uživa u biznisu i samo da nam se javi i da je baš briga - ispričala je ona, na šta je Dragana Katić dodala da ona važi za ženu lafa na našoj estradi.

Snežani je bilo drago što čuje ove reči, ali za nju je ovaj potez bio sasvim normalan gest.

- Uživala sam u društvu ljudi koje volim - jasna je bila Đurišićeva.

Pročitajte još

OSUŠIO SE! Svi u čudu zbog izgleda glumca iz hit serije

OSUŠIO SE! Svi u čudu zbog izgleda glumca iz hit serije

17:25

ČOLA ODBIO 50.000 EVRA: Na ovo NE pristaje!

ČOLA ODBIO 50.000 EVRA: Na ovo NE pristaje!

17:18

"Pevačice VARAJU MUŽEVE u mojoj kafani, ćutao sam o tome"

"Pevačice VARAJU MUŽEVE u mojoj kafani, ćutao sam o tome"

17:05

BOGI POKAZAO OCA: Pozirali u bademantilima-poručio mu jedno

BOGI POKAZAO OCA: Pozirali u bademantilima-poručio mu jedno

16:55

Inače, Đurišićka je nedavno otkrila da je svojim unucima prestala da kupuje poklone, jer su stvorili naviku da svaki put od nje nešto očekuju.

ZVEZDA POBEDILA, DINAMO IZGUBIO
Sport

ZVEZDA POBEDILA, DINAMO IZGUBIO

AUSTRIJA JE ZAPANJENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Sport

AUSTRIJA JE ZAPANJENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)

 

#Vesna Milanović #voditeljka Vesna Milanović #Snežana Đurišić #pevačica Snežana Đurišić #VIP
Komentari 0
АМЕРИЧКИ “ГУСАРИ” ХАРАЈУ МОРИМА: Специјалци напали брод који је ишао ка Ирану из Кине

AMERIČKI “GUSARI” HARAJU MORIMA: Specijalci napali brod koji je išao ka Iranu iz Kine