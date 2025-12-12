Mirka se oprobala i u privatnom biznisu te je objasnila kako to sve funkcioniše.

- Započela sam biznis.. To je nešto čega još uvek nema na našim prostorima. U pitanju su zdrave torte pune vitamina... Dakle, od početka do kraja su te torte napravljene od voća. Deca najbolje reaguju na njih. Bukvalno raščerupaju sve to i čak i kada ostane nešto od toga možete da napravite ceđeni sok. To možda izgleda jednostavno, ali nije. Potrebno je dosta truda i rada sve to oblikovati i napraviti u formi torte. Najbitnije je da time usrećujem ljude i na taj način im izmajmljujem osmeh - rekla je Mirka.

Foto: ATA images

 

Glumica je otkrila kako Vujadin već priča sa ćerkama o momcima.

Foto: ATA images

 

- Vujadin već počinje da priča ćerkama šta smeju, a šta ne! Već im drži predavanja o momcima! Starija ga gleda i mislim da već razmišlja u sebi: ''Ma ja ću raditi onako kako ja želim''! Šalim se malo, ali generalno, kada kažemo "ne", to znači ne, moraju da nas slušaju... Oboje smo policajci u kući - rekla je Mirka u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

