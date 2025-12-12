Nebojša Bakočević je važio za jednog od najlepših glumaca koji su se pojavili na našoj sceni, a s obzirom da mu talenta nije manjkalo, mnogi su mu predviđali blistavu karijeru, a smešio mu se i Holivud. Žene su ga obožavale, vrištale su kad ga sretnu na ulicama Beograda, a on nije krio da je i on voleo njih.

 

- To morate da pitate žene, ali moram da priznam da sam primetio da me vole, a ja njih obožavam. Kad sam 1983. upisao Akademiju, jedna od devojaka mi je rekla da sam glumu upisao zbog žena. Ima u tome istine. U životu me zanimaju isključivo dve stvari: hrana i žene. Za Oskara me baš briga - rekao je Nebojša svojevremeno u jednom intervjuu.

 

 

Međutim, usledili su problemi sa zavisnošću od narkotika i zakonom, te se Nebojša pojavljivao sve ređe na malim ekranima. Beogradski mediji su pisali da je postao zavisan o heroinu. Jedno vreme su u novinama kružile informacije da je uhapšen zbog pokušaja pljačke u Kotoru. Navodno, glumac je pokušao da nabavi novac za drogu.

Zanimljivo je da je mnoge opasne filmske scene snimao sam, bez kaskadera, jer nije želeo da gledaoci primete da to nije on. Na setu je uvek bio perfekcionista, što se videlo i na krajnjem proizvodu.

Nebojša se od 2000. godine do danas pojavio u svega nekoliko ostvarenja: u seriji "Vratiće se rode" i filmu "Artiljero", a jedna od novijih uloga mu je bila u seriji "Pet". Zahvaljujući tome, verne obožavateljke Nebojše Bakočevića imale su priliku da ga vide posle mnogo godina.

Glumac je, inače, proteklih godina dao svega nekoliko izjava. Nije poznato hoćemo li ga ponovo gledati u nekom novom ostvarenju, ali jedno je sigurno - žene bi ga, i nakon toliko godina, dočekale s velikim oduševljenjem.

