O privatnom životu Snežane Dakić vrlo malo se zna, jer voditeljka izbegava da o tome govori za medije, pre svega kako bi zaštitila privatnost i obezbedila sigurno i bezbrižno odrastanje svoje naslednice.

Ono što se zna je da je bila deset godina u vezi sa biznismenom Vladimirom Mikićem, nakon čega se udala za njega. Par se venčao 2005. godine, a kumovi su im bili legendarni fudbaler Dragan Stojković Piksi i njegova supruga Snežana. Sledeće godine su dobili Lauru.

Godine 2014. u medijima se pojavila informacija da se par razvodi, a kao razlog naveli su brojne nesuglasice i navodno Vladimirovo neverstvo.

Nakon nekog vremena je potvrđeno da se par razvodi. Postojala su nagađanja da će Vladimir Snežani i svojoj ćerki Lauri ostaviti stan na Novom Beogradu, gde su zajedno živeli.

Takođe, mediji su tvrdili da će biznismen plaćati mesečnu alimentaciju u iznosu od 350.000 dinara..

Po zakonu, Laura ima pravo na alimentaciju do svog punoletstva, odnosno do 25. godine ukoliko je redovan student.

