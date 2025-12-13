O privatnom životu Snežane Dakić vrlo malo se zna, jer voditeljka izbegava da o tome govori za medije, pre svega kako bi zaštitila privatnost i obezbedila sigurno i bezbrižno odrastanje svoje naslednice.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Ono što se zna je da je bila deset godina u vezi sa biznismenom Vladimirom Mikićem, nakon čega se udala za njega. Par se venčao 2005. godine, a kumovi su im bili legendarni fudbaler Dragan Stojković Piksi i njegova supruga Snežana. Sledeće godine su dobili Lauru.

Godine 2014. u medijima se pojavila informacija da se par razvodi, a kao razlog naveli su brojne nesuglasice i navodno Vladimirovo neverstvo.

Nakon nekog vremena je potvrđeno da se par razvodi. Postojala su nagađanja da će Vladimir Snežani i svojoj ćerki Lauri ostaviti stan na Novom Beogradu, gde su zajedno živeli.

Pročitajte još

"NADAM SE DA ĆU TE PONOVO VIDETI": Šemsa zabrinuta za Vesnu

"NADAM SE DA ĆU TE PONOVO VIDETI": Šemsa zabrinuta za Vesnu

09:38

Slavni Piter Grin pronađen MRTAV u stanu, istraga u toku

Slavni Piter Grin pronađen MRTAV u stanu, istraga u toku

09:15

JEZDIĆ ODBIO DA PRODA IMANJE: "Biznis s rakijom ceta"

JEZDIĆ ODBIO DA PRODA IMANJE: "Biznis s rakijom ceta"

09:10

PLAKALA SAM CELU NOĆ! Jelena u panici zbog privatnih snimaka

PLAKALA SAM CELU NOĆ! Jelena u panici zbog privatnih snimaka

08:51

Foto: V. Danilov

 

 

Takođe, mediji su tvrdili da će biznismen plaćati mesečnu alimentaciju u iznosu od 350.000 dinara..

Po zakonu, Laura ima pravo na alimentaciju do svog punoletstva, odnosno do 25. godine ukoliko je redovan student.

(Story)

HIT NAD HITOVIMA! Borusija zapevala Indiru Radić, pa oduševila balkan (VIDEO)
Sport

HIT NAD HITOVIMA! Borusija zapevala Indiru Radić, pa oduševila balkan (VIDEO)

MA, ŠTA NAPRIČA? Viktor Vembanjama: Nikola Jokić? Biću bolji od njega
Sport

MA, ŠTA NAPRIČA? Viktor Vembanjama: Nikola Jokić? Biću bolji od njega

BONUS VIDEO:

#Snežana Dakić #voditeljka Snežana Dakić #Snežana Dakić razvod #Snežana Dakić alimentacija #Snežana Dakić ćerka #Vladimir Mikić #biznismen Vladimir Mikić #VIP
Komentari 0
ЕВО ДО КАДА СМО У МАГЛИ: Временска прогноза за недељу, 14. децембар

EVO DO KADA SMO U MAGLI: Vremenska prognoza za nedelju, 14. decembar