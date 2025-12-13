O privatnom životu Snežane Dakić vrlo malo se zna, jer voditeljka izbegava da o tome govori za medije, pre svega kako bi zaštitila privatnost i obezbedila sigurno i bezbrižno odrastanje svoje naslednice.
Ono što se zna je da je bila deset godina u vezi sa biznismenom Vladimirom Mikićem, nakon čega se udala za njega. Par se venčao 2005. godine, a kumovi su im bili legendarni fudbaler Dragan Stojković Piksi i njegova supruga Snežana. Sledeće godine su dobili Lauru.
Godine 2014. u medijima se pojavila informacija da se par razvodi, a kao razlog naveli su brojne nesuglasice i navodno Vladimirovo neverstvo.
Nakon nekog vremena je potvrđeno da se par razvodi. Postojala su nagađanja da će Vladimir Snežani i svojoj ćerki Lauri ostaviti stan na Novom Beogradu, gde su zajedno živeli.
Pročitajte još
Takođe, mediji su tvrdili da će biznismen plaćati mesečnu alimentaciju u iznosu od 350.000 dinara..
Po zakonu, Laura ima pravo na alimentaciju do svog punoletstva, odnosno do 25. godine ukoliko je redovan student.
(Story)