-- Odigrali smo predstavu, u jednom mini-busu smo krenuli da se vraćamo, a ko je prolazio ikad kroz Užice zna da je to na vrhu jednog brda do kog se dolazi krivudavim putem, a da je dole provalija koja vodi u reku…To veče taj naš mali autobus je proleteo u tu provaliju… - rekao je glumac Ivan Bosiljčić u emisiji "Život u balansu".

Foto: ATA images

Autobus se, kao u filmovima, zadržao na ivici litice.

- Sećam se kako se bukvalno klatio po osovini. Svi koji smo bili unutra gledali smo reku, grad, nebo - nebo, grad, reku i šta je neobično, za razliku od filmske atmosfere gde je uvek neka cika i vriska, tu je bila potpuna tišina. Sećam se da smo svi ušli kroz vozačeva vrata, jer su zadnja bila blokirana i vozač se samo okrenuo i rekao 'ja ću izaći poslednji'. To je bio znak da svi treba da lagano pređemo i da izađemo nekako kroz ta prednja vrata, da doskočimo do zemlje da se izvučemo i to je bio jedan poduhvat gde je svako pokazao svoj karakter - ispričao je Ivan. Foto: ATA images

Ivan je dodao kako su u toj neverovatnoj situaciji koja ih je zadesila najpribranije bile žene. Učinile su da autobus bude stabilan kako bi prvo izašla deca:

- Neki jaki muškarci su bežali preko reda, trčali su, grebali su, a vozač je stvarno izašao poslednji. Mi smo se spasili. Šta je zapravo u tome čarobno? Došao sam kući i u crkvenom kalendaru video da je Bogorodičan praznik, da je praznik Velike Gospojine koju od tada uvažavam kao svoj drugi rođendan.

Danas, 28 godina posle, smatra da su svi samo čudom preživeli. Foto: M.P/ATA images

- To je bila božja intervencija, da smo preživeli i da nije bilo žrtava - rekao je glumac koji se posle tog dana prvi put pričestio, ispovedio i postao hrišćanin koji je ušao u pravoslavnu praksu.

(Žena blic)

BONUS VIDEO: