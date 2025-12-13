"Pa, verujem da je ovaj svemir nastao iz nečega. LJudi imaju različite nazive", odgovorio je. Na pitanje kome se najviše divi, Mask je kratko rekao: "Stvoritelju". Miler je insistirala: "Kakav je vaš stav o Bogu?", na šta je tehnološki milijarder odgovorio: "Bog je Stvoritelj." Kada ga je ponovo upitala da li veruje u Boga, Mask je ponovio svoj prvobitni odgovor.

Tramp kao najduhovitija osoba

Tokom istog razgovora, Mask je otkrio koga smatra najduhovitijom osobom koju poznaje. "Predsednik Tramp je najduhovitija osoba koju poznajem u stvarnom životu. Ima sjajan smisao za humor. Prirodno je duhovit. To mu ide bez napora. Kad je Mamdani bio u kabinetu i rekao Mamdaniju da ga nazove fašistom, to je bilo sjajno", izjavio je Mask.

Foto: Profimedia

 

O sektoru za efikasnost vlade

Mask se osvrnuo i na sektor za efikasnost vlade (DOGE) - telo Trampove administracije za smanjenje troškova koje je svojevremeno vodio. Na pitanje o njegovom uspehu, Mask je rekao da je bio "donekle uspešan". "Bili smo malo uspešni", rekao je, dodavši "Bili smo donekle uspešni." Otkrio je i da je sektor za efikasnost vlade zapravo bio "izmišljeno ime" koje se "temeljilo na internet predlozima".

Vizija multiplanetarnog čovečanstva

Govoreći o ambicioznoj misiji SpaceX-a na Mars, Mask je naglasio važnost Staršipa. "Mora biti održivo multiplanetaran, dakle ne samo da posećuje, već zapravo multiplanetaran u smislu da ako imate planetarnu redundantnost, tako da, ako bi se dogodila katastrofa na jednoj od planeta, druga planeta bi preživela. Staršip je sposoban da to učini po prvi put u istoriji, i nijedna veštačka inteligencija nije korišćena za njegovo stvaranje", zaključio je Mask.

